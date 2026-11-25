A cidade chinesa de Xangai vai aumentar, a partir de Dezembro, o preço dos bilhetes de metro pela primeira vez em 21 anos, numa rede que transporta anualmente mais de 3.700 milhões de passageiros.

Segundo a Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Xangai, principal organismo de planeamento económico da cidade, a tarifa mínima manter-se-á nos três yuan, mas passará a cobrir apenas os primeiros quatro quilómetros, em vez dos actuais seis, com aumentos progressivos a partir dessa distância.

Estimativas divulgadas durante o Verão apontavam para um aumento médio de cerca de 23 por cento no preço dos bilhetes, embora um em cada cinco passageiros não deva sofrer qualquer agravamento. As autoridades recordaram que o actual sistema tarifário foi estabelecido em 2005, quando a rede de metro contava com apenas cinco linhas e 81 estações.

Desde então, a infraestrutura expandiu-se para cerca de 20 linhas e mais de 500 estações, ultrapassando os 900 quilómetros de extensão e tornando-se a maior rede de metro do mundo. No mesmo período, a quota do metro nas deslocações em transportes públicos de Xangai passou de 13,5 por cento para 77 por cento.

O rápido crescimento da rede aumentou também os custos de funcionamento, numa altura em que as receitas provenientes da venda de bilhetes cobrem apenas 55 por cento das despesas operacionais. O restante financiamento depende de subsídios públicos, segundo as autoridades da cidade, considerada a capital económica da China.

O novo sistema tarifário entrará em vigor em 01 de Dezembro e incluirá também passes com um número fixo de viagens, até um máximo de 90 deslocações num período de 30 dias. A operadora manterá ainda o desconto de 10 por cento para os passageiros que gastem mais de 100 yuan em transportes durante o mesmo mês.