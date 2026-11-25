Os filmes portugueses “A memória do cheiro das coisas” e “Viana – A Lenda dos Corações de Ouro”, bem como a co-produção luso-espanhola “Decorado” foram considerados elegíveis no processo de selecção para os Óscares 2027, revelou esta segunda-feira a organização.

De acordo com a Academia de Cinema dos Estados Unidos, o filme “A Memória do Cheiro das Coisas”, de António Ferreira, que tinha sido submetido pela Academia Portuguesa de Cinema, cumpre os requisitos para as nomeações para o Óscar de Melhor Filme Internacional. O filme de António Ferreira é uma narrativa ficcional que fala de racismo, envelhecimento e traumas de guerra, a partir da história de Arménio (o actor José Martins) que, à beira de completar 80 anos, passa a viver num lar, incapaz de aceitar apoio de Hermínia (a actriz Mina Andala), uma auxiliar portuguesa negra.

No processo de candidatura aos Óscares 2027, na lista dos que procuram uma nomeação para Melhor Longa-Metragem de Animação estão “Viana – A Lenda dos Corações de Ouro”, de Rodrigo Carvalho, e o filme espanhol “Decorado”, de Alberto Vázquez, com co-produção portuguesa.

“Viana – A Lenda dos Corações de Ouro”, produzido pela Watermelon Productions, inspira-se na história e nas tradições de Viana do Castelo e apresenta-se como a maior produção de sempre do cinema português, com um orçamento de 15 milhões de euros para produção e promoção.

Depois do Goya

“Decorado”, que tem co-produção pela portuguesa Sardinha em Lata, chega a este processo de selecção dos Óscares depois de ter vencido vários prémios, entre os quais um Goya, da Academia de Cinema de Espanha. A história de “Decorado” acontece em Anywhere, onde o rato Arnold atravessa uma crise existencial de meia-idade. “Passa os dias a ver desenhos animados do seu ídolo de infância, Ronald Duck. Está desempregado há anos, a sua relação com Maria está a piorar e há algum tempo que sente que o mundo à sua volta é falso”, segundo a sinopse.

A 99.ª edição dos Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, está marcada para 14 de Março de 2027 em Los Angeles, Califórnia. Segundo o calendário da academia, a 15 de Dezembro serão anunciadas as listas de filmes finalistas de algumas categorias e os nomeados de todos os prémios serão divulgados a 21 de Janeiro.