Óscares | Anúncio de nomeados de novo adiado para dia 23

O anúncio dos nomeados para os Óscares, os prémios norte-americanos de cinema, foi novamente adiado para o dia 23, por causa do impacto dos incêndios que lavram em Los Angeles, Califórnia, revelou ontem a organização.

Em comunicado, a Academia de Cinema dos Estados Unidos explica que decidiu reagendar a data de revelação dos nomeados para permitir que os membros da academia tenham mais tempo para votar e também pelas circunstâncias em que a própria indústria de Hollywood está a ser afectada pelos incêndios ainda activos na região.

“Como queremos estar atentos às necessidades de infraestrutura e alojamento da região, durante as próximas semanas, é imprescindível que façamos algumas alterações na nossa programação de eventos”, explicaram a presidente e o administrador da academia, Janet Yang e Bill Kramer, respectivamente.

A data inicial de anúncio dos nomeados para a 97.ª edição dos Óscares era sexta-feira, dia 17, tendo a academia adiado para domingo, dia 19, por causa dos incêndios, reagendando agora para o dia 23, apenas num formato ‘online’, sem a presença dos media.

De acordo com a organização, mantém-se a data prevista para a cerimónia dos Óscares, a 02 de Março, no Dolby Theatre, em Los Angeles, mas o tradicional almoço com todos os nomeados, que estava marcado para 10 de Fevereiro, foi cancelado.

A atribuição dos prémios nas categorias científicas e técnicas, que estava marcada para 18 de Fevereiro, foi também reagendada para data a anunciar.