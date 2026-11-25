Decorre esta sexta-feira e sábado o “Encontro de Escritores de Língua Portuguesa em Macau 2026”, no Instituto Português do Oriente, que reúne nomes como Carlos Morais José, Pedro D’Alte ou Graziela Lopes. O programa inclui sessões de leitura, a exposição “Entre Vozes e Versos” e ainda a apresentação da “Caixa de Autores de Língua Portuguesa”

O Instituto Português do Oriente (IPOR) acolhe este fim-de-semana, sexta-feira e sábado, o “Encontro de Escritores de Língua Portugueses em Macau 2026”, que visa celebrar os 30 anos de existência da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, destaca uma nota do IPOR. O programa inclui a presença de escritores lusófonos e de Macau, como é o caso de Carlos Morais José, jornalista, ex-director do HM e autor de poesia e romance, nomeadamente “O Arquivo das Confissões – Bernardo Vasques e a Inveja”, ou mais recentemente “Quarentena”.

Mas da lista de autores presentes fazem parte ainda, de Portugal, Pedro D’Alte, doutor em Literatura Infantil na Universidade do Minho e docente na Universidade Politécnica de Macau. O cartaz completa-se com Graziela Lopes (Guiné), Goretti de Pina (São Tomé e Príncipe), Joaquim Arena (Cabo Verde) e Eduardo Quive (Moçambique).

No dia 28, sábado, as sessões do Encontro começam às 10h com a apresentação da CALP – Caixa de Autores de Língua Portuguesa, no Café Oriente, no IPOR. Segundo a mesma nota, a CALP é um projecto do Instituto Internacional de Língua Portuguesa (IILP), abrangendo a “selecção e edição, em formato de livro de bolso, de um acervo de obras representativas das literaturas dos países e regiões de língua portuguesa, orientado para o seu ensino e aprendizagem no contexto dos sistemas educativos e/ou planos nacionais de leitura”. A CALP será entregue a escolas secundárias e universidades de Macau que têm nos currículos o ensino da língua portuguesa.

Pretende-se, com o Encontro, fazer a “promoção do livro e incentivo à leitura em língua portuguesa”, daí o sábado ser também o dia em que se reúnem, a partir das 15h30 e também no Café Oriente, escritores e tradutores numa mesa redonda, onde se irá “debater os desafios da tradução literária”.

Com moderação de Catarina Xu, Chefe de Departamento da Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, o painel de intervenientes contará com a presença dos tradutores Han Lili (Universidade Politécnica de Macau), João Sang (Universidade de Macau) e Giorgio Sinedino (Universidade de Macau).

Formatos vários

Ainda no sábado, os escritores que fazem parte da CALP juntam-se numa sessão de leitura de contos e histórias em língua portuguesa, com alguns momentos narrados em língua chinesa pelos tradutores convidados. Participam autores como Lia D’Alte, a representar Angola, Graziela Lopes da Guiné Bissau, Pedro D’Alte e Daê Teixeira Enedino, do Brasil,

Essencialmente, o Encontro quer estender-se à comunidade educativa, tendo uma “forte componente de promoção do livro e de incentivo à leitura em língua portuguesa”, pelo que os escritores Goretti de Pina, Joaquim Arena e Eduardo Quive estarão presencialmente no território para “dinamizar oficinas de escrita, ilustração ou narração, numa participação activa e de contacto directo com crianças e jovens em idade escolar”. Ainda no sábado, está programada uma sessão do Clube de Leitura em parceria com a Associação dos Amigos do Livro de Macau, dinamizada por Sara Augusto, da Universidade Cidade de Macau.

Esta sexta-feira, dia 27, a partir das 18h30, será realizada, também no Café Oriente, a apresentação de livros dos escritores participantes do projecto CALP, que ficará a cargo de Lola Xavier da Universidade Politécnica de Macau.

Este Encontro completa-se com a exposição de poesia “Entre Vozes e Versos”, versão itinerante da mostra “Poesia no Jardim”, concebida em 2025 pelo IPOR em colaboração com o IILP, a Casa de Portugal em Macau, e com apoio do Fórum Macau e Fundação Macau.

Trata-se de um projecto desenvolvido “com o objectivo de evidenciar a importância do trabalho de tradução e dos seus profissionais e com a missão de levar a poesia ao encontro do espaço público”. Do Encontro faz também parte uma feira do livro disponível na Biblioteca Camilo Pessanha do IPOR.