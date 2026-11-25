A correctora CLSA estima que as receitas do jogo vão apresentar uma contracção de 3,4 por cento no próximo ano face ao actual, com uma redução para 238,27 mil milhões de patacas. A previsão consta do relatório mais recente da empresa, citado ontem pelo portal GGRAsia.

A revisão das previsões surge depois de terem sido conhecidos os dados de Outubro, mês em que as receitas contraíram 10 por cento, para 21,68 mil milhões de patacas. Anteriormente, a CLSA tinha estimado que as receitas do próximo ano iam apresentar um crescimento anual de 2,4 por cento para 259,20 mil milhões de patacas.

Na perspectiva de Jeffrey Kiang, analista da corretora, apesar de o território receber cada vez mais turistas, o poder económico destes visitantes é mais reduzido, o que limita o impacto para os casinos. O número total de entradas subiu 8,5 por cento em termos homólogos, para 32,2 milhões, nos primeiros nove meses de 2026. No entanto, as receitas brutas por visitante caíram cerca de 5 por cento, para 5.811 patacas, mesmo com o aumento das receitas de jogo por visitante com dormida, observou a instituição.

O corte das previsões foi ainda justificado com o quadro económico do Interior que pressiona tanto o segmento de massas, no nível mais elevado como no mais reduzido. As previsões apontam ainda para uma redução das receitas de 8 por cento no primeiro semestre de 2027, seguida de um crescimento de 1 por cento na segunda metade do ano.

Em relação a 2028, a estimativa fixa as receitas de jogo em 248,77 mil milhões de patacas, o que significa um crescimento de 4,4 por cento, em comparação com a previsão mais recente para 2027.