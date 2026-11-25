A China anunciou ontem a tripulação da missão espacial Shenzhou-24, que incluirá, pela primeira vez, um astronauta estrangeiro a bordo da estação espacial chinesa Tiangong, no âmbito da cooperação com o Paquistão.

Segundo a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, a Agência Espacial de Voos Tripulados da China anunciou que o astronauta paquistanês Muhammad Zeeshan Ali, de 40 anos, integrará a missão juntamente com os chineses Tang Hongbo, de 51 anos, e Wu Yi, de 39. O lançamento da nave Shenzhou-24 está previsto para amanhã de manhã, a partir do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China.

Segundo a televisão estatal CCTV, o astronauta paquistanês participará numa missão de curta duração, na qualidade de especialista de carga útil, ficando responsável sobretudo por experiências científicas desenvolvidas no âmbito da cooperação entre Pequim e Islamabad, além de tarefas operacionais quotidianas.

Muhammad Zeeshan Ali deve realizar quatro projectos científicos nas áreas da biotecnologia e dos materiais, incluindo uma experiência em órbita com microrganismos fotossintéticos. Após concluir a missão, regressará à Terra a bordo da nave Shenzhou-23, acrescentou a CCTV.

Voo inédito

O lançamento assinala o primeiro voo conjunto de astronautas chineses e estrangeiros na história do programa espacial tripulado da China. A participação do astronauta paquistanês resulta de um acordo de cooperação assinado pelos dois países em fevereiro de 2025.

Ao contrário dos outros dois tripulantes, que realizarão a sua primeira viagem espacial, Tang Hongbo já participou em duas missões anteriores. O astronauta tornar-se-á o primeiro a visitar três vezes a estação espacial Tiangong, segundo a CCTV.

A China está a preparar a primeira alunagem tripulada até 2030, numa altura em que se intensifica a competição com os Estados Unidos na exploração espacial. A agência espacial norte-americana NASA pretende levar novamente astronautas à superfície lunar em 2028, dois anos antes da meta estabelecida por Pequim.