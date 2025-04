Espaço | Adiado regresso de astronautas devido às condições climatéricas

A China adiou o regresso à Terra de três astronautas chineses que permanecem há seis meses na estação espacial devido às condições climatéricas, avançou ontem a imprensa local.

Os astronautas, Cai Xuzhe, Song Lingdong e Wang Haoze, deveriam ter aterrado ontem em Dongfeng, na região da Mongólia Interior, no norte da China, depois de terem estado meio ano no espaço. A aterragem foi adiada para “garantir a saúde e a segurança dos astronautas” porque as condições meteorológicas não eram as melhores, segundo a agência noticiosa oficial Xinhua.

Os três foram enviados para a estação espacial chinesa Tiangong em Outubro do ano passado, e uma nova tripulação de astronautas chegou recentemente para os substituir.

Durante o seu tempo a bordo, os três astronautas chineses realizaram experiências e melhorias na estação espacial. Dois dos astronautas, Cai e Song, efectuaram uma caminhada espacial de nove horas, a mais longa de sempre, durante a sua missão, informou a agência responsável pelas missões espaciais tripuladas da China.

O país asiático construiu a sua própria estação espacial depois de ter sido excluída da Estação Espacial Internacional por preocupações com a segurança nacional dos Estados Unidos.

O programa espacial chinês tem crescido rapidamente nos últimos anos. A agência espacial chinesa já fez pousar um explorador em Marte e um robô do outro lado da lua. O seu objectivo é colocar uma pessoa na Lua antes de 2030.

No ano passado, dois astronautas norte-americanos acabaram por ficar presos no espaço durante nove meses depois de um voo de teste com a Boeing ter tido problemas e de a NASA ter determinado que era demasiado arriscado para os astronautas regressarem à Terra na mesma cápsula.