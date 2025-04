FRC | Recital com estudantes da UPM decorre este sábado

Acontece este sábado, na Fundação Rui Cunha, o “Recital Conjunto de Estudantes de Música da UPM”, integrado na série de concertos “Os Sons da Praia Grande”. Trata-se de uma iniciativa realizada em parceria com a Associação Vocal de Macau que pretende mostrar o talento de sopranos locais e do que de melhor se faz na música no território

A Fundação Rui Cunha (FRC) apresenta este sábado, a partir das 17h, o “Recital Conjunto de Estudantes de Música da UPM”, integrado na série de concertos musicais “Os Sons da Praia Grande”, co-organizado pela Macau Vocal Association. A edição desta tarde de Bel Canto, um estilo de canto, irá trazer novas vozes do Curso de Música da Universidade Politécnica de Macau, sob a responsabilidade da Professora de Canto, Wang Xiao.

O programa contará com a presença das sopranos Cai Shiyi, Lei Changkun, Wu Shuangrong, You Xirui e Liao Beijia, além do tenor Yang Junbin e do barítono Zong Xiaohuan, que serão acompanhados ao piano por To Ching Yin.

A música seleccionada para a sessão inclui peças clássicas de compositores como os austríacos Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert, o alemão Johannes Brahms, o checo Gustav Mahler, o húngaro Franz Lehár, os franceses Claude Debussy e Reynaldo Hahn, os italianos Giacomo Puccini e Gioacchino Rossini, e ainda os chineses Wang Long, Qing Zhu, Huang Zi, Liu Qing e Li Yan.

O poder da voz

O estilo “Bel Canto” é considerado a expressão máxima da voz humana, destaca a FRC, em comunicado. O termo Italiano foi cunhado no século XVIII. Trata-se de uma técnica vocal que enfatiza a beleza do som e a capacidade técnica do artista, em vez da expressão dramática ou da emoção romântica, que ainda hoje é ensinada em moldes semelhantes aos do passado. As sessões “Sábados de Bel Canto” têm lugar em todos os segundos sábados do mês, com entrada gratuita.

A FRC tem colaborado nos últimos anos com vários grupos e alunos de música e canto para realizar estas sessões. A título de exemplo, em Maio de 2023 foi a vez de o Coro do Colégio Diocesano de São José 6 se apresentar na galeria da FRC sob a batuta do maestro Mars Lei, tendo sido também apresentada uma selecção de composições clássicas diversas.