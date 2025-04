Quarta edição do “ArtBiz Asia” arranca na próxima semana

Acontece na próxima semana, dia 9, a quarta edição do “ArtBiz Asia”, no hotel Morpheus, no empreendimento City of Dreams, no Cotai. O evento, organizado pela Associação Internacional das Indústrias da Cultura e do Desporto de Macau e pela Asian IR Expo, pretende ser “uma plataforma asiática que liga arte, cultura e negócios”, além de ter por objectivo “dinamizar o papel de Macau como ‘Capital Cultural da Ásia Oriental'”, descreve-se numa nota oficial sobre o evento.

A quarta edição tem como tema “Nova Exploração nas Artes e Cultura do Leste Asiático”, e visa olhar “o impacto profundo da arte nos resorts integrados e nas demais indústrias relacionadas”, pretendendo-se proporcionar “uma plataforma para que artistas e líderes do sector troquem ideias e explorem diversos papéis e potencialidades da arte e cultura no turismo”, sem esquecer as áreas da tecnologia e desenvolvimento urbano.

Citada pela mesma nota, Patrícia Cheong, presidente da Associação Internacional das Indústrias da Cultura e do Desporto de Macau, e fundadora da “ArtBiz Asia”, falou desta quarta edição do evento, explicando que pretende “centrar-se na construção de uma plataforma de diálogo para decisores das áreas do turismo cultural, a nível regional, e resorts integrados, promovendo-se a diversificação comercial e o pensamento inovador da indústria artística”.

Oradores de luxo

O evento, que pretende olhar “como a arte e criatividade melhoram o turismo cultural”, explicou Patrícia Cheong, reúne operadores de resorts integrados, representantes de entidades artísticas e instituições de arte, bem como figuras do Governo e até de empresas de tecnologia e media. A ideia é “analisar o potencial de modelos inovadores ao nível de um turismo mais sustentável e no crescimento económico, a fim de se construir uma simbiose entre arte e empresas”, lê-se ainda.

Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, será uma das convidadas, seguindo-se o designer Alan Chan, que irá discutir “a integração da arte com a vida urbana”. Destaque ainda para a presença de Carlos Marreiros, arquitecto e artista macaense, que irá dialogar com Lam Kin Meng do

Instituto Cultural da RAEM e o popular designer coreano Teo Yang sobre a sinergia entre o património, as artes e a revitalização de bairros antigos. Por sua vez, Ai Lin, director do Museu de Arte Deji, irá partilhar ideias sobre a amplificação da influência cultural através da tecnologia, após a estreia mundial da exposição “Beeple”, em Nanjing.