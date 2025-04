Studio City | 30 anos do filme “Toy Story” celebrados em exposição

O empreendimento Studio City, no Cotai, apresenta até ao dia 31 de Outubro uma exposição dedicada a celebrar os 30 anos do filme “Toy Story”, dos estúdios da Disney e da Pixar. Segundo um comunicado, o espaço da exposição transformou-se “num mundo do Toy Story, proporcionando aos visitantes de todas as idades uma aventura especial com instalações que prometem experiências interactivas e mostram objectos de colecção exclusivos”.

Logo à entrada do Studio City, destaca-se a personagem do Woody, com seis metros de altura, que “dá às boas-vindas aos visitantes com o seu sorriso característico”, seguindo-se a recriação gigante do quarto da personagem Andy, no átrio principal do empreendimento, “decorado com mobiliário e brinquedos de grandes dimensões, fazendo os visitantes sentirem-se como se tivessem encolhido para o tamanho de um brinquedo”.

A instalação “Rescuing Woody”, inspirada no filme “Toy Story 2”, leva os visitantes a participar numa busca pela personagem, enquanto o “Toy Story Carnival” apresenta “duas cabines de jogos e uma loja no formato pop-up com uma selecção de produtos exclusivos”.

Destaque ainda para o facto de a roda gigante do Studio City passar a ter cinco cabines especialmente decoradas à imagem do “Toy Story”, com as personagens Woody, Buzz Lightyear, Lotso, Aliens e Hamm. Os espaços de restauração do Studio City disponibilizam ainda menus especiais a pensar no filme de animação.