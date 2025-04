Horta da Mitra | Inaugurada nova escadaria com pinturas

O Instituto Cultural (IC) convidou artistas locais para pintarem uma escadaria de pedra no Bairro Horta da Mitra, mais concretamente as escadas da rua de Tomás da Rosa, bem no centro da península de Macau. As pinturas integram a obra com o nome “A Roda do Tempo do Bairro Horta da Mitra” e, segundo o IC, “enriquece a paisagem urbana local com o retrato das mudanças históricas no bairro ao longo de um século”.

Os artistas convidados são Lam Ka Hou, Jian Jun Cheng, Liang Jing Siang, Ng Ka Mei, Un Ut Keong e Ho Kon Pang, tendo este projecto sido desenvolvido em parceria com a Associação Cultural da Vila da Taipa. Além disso, esta iniciativa “recebeu o apoio de associações e representantes comunitários”.

Este mural pintado nos degraus das escadas descreve “vários símbolos culturais icónicos e traços típicos” desta zona, como o bosque de bananeiras e pássaros no passado, explicando-se ainda as origens do nome “Bairro Horta da Mitra” ou eventos e espaços culturais, como o mercado e danças do leão no Templo de Foc Tac.

O mural “aproveita o desnível dos degraus para criar um efeito tridimensional, em que cada espelho é adornado com coloridas flores e ilustrações, exibindo a vitalidade e o toque humano do Bairro Horta da Mitra”.

O IC tem desenvolvido desde 2021 vários projectos de murais em parceria com artistas locais, destacando, desta forma, “a história das origens [destes lugares] através de uma fusão de criatividade cultural e arte”. Estes murais, situados em locais como a Travessa da Assunção, o Largo do Pagode da Barra, a parede exterior dos Armazéns da Nam Kwong na Rua do Almirante Sérgio, bem como a Travessa da Boa Vista e a Escada do Coxo na Taipa, “tornaram-se pontos de fotografia famosos nas redes sociais para o turismo cultural em Macau”, refere o IC.