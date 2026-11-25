Organizações não governamentais da sociedade civil de Timor-Leste entregaram ontem uma petição aos órgãos soberania e a outras instituições do país a pedir reformas que previnam o feminicídio e a violência baseada no género.

A petição foi entregue ao Presidente da República, ao primeiro-ministro, ao presidente do Tribunal de Recurso, à presidente do Parlamento Nacional, à secretária de Estado para a Igualdade e aos ministérios da Solidariedade Social e Inclusão, Justiça e Interior.

O assassínio a semana passada de uma jovem esfaqueada alegadamente pelo seu ex-namorado, que já foi detido pela Polícia Nacional de Timor-Leste, chocou a sociedade timorense e levou centenas à rua em protesto contra a violência contra as mulheres.

“Não escrevemos apenas por causa daquele caso. Escrevemos porque este caso se tornou um ponto crítico num contexto de violência contra mulheres e raparigas que continua a resultar em mortes, apesar da existência de leis, convenções internacionais e inúmeros compromissos políticos”, pode ler-se na petição, cuja entrega prevista para segunda-feira aconteceu ontem.

Na petição, a sociedade civil salienta que a jovem pediu ajuda na via pública, através do telefone, mas as pessoas que testemunharam a situação não intervieram, nem contactaram a polícia. “O sentido de solidariedade e de protecção às vítimas de crime está a enfraquecer e a violência exercida em espaços públicos é frequentemente ignorada”, salienta.

Segundo a sociedade civil timorense, as multas e as penas suspensas continuam a ser as sanções mais frequentes contra a violência baseada no género. “O feminicídio não surge de repente. É precedido por ameaças, perseguição, controlo e outras formas de violência. Quando a comunidade permanece em silêncio e as instituições não avaliam os riscos, os sinais de perigo acabam por resultar na perda de vidas”, advertem.

Acções urgentes

Na petição, é pedido ao Presidente timorense, José Ramos-Horta para não conceder indultos a autores daquele tipo de crimes, incluindo infanticídio, feminicídio, violência doméstica e sexual e utilizar a sua autoridade moral para condenar publicamente a violência contra as mulheres.

Ao primeiro-ministro, Xanana Gusmão, a sociedade civil timorense pede que seja implementado um plano nacional urgente contra o feminicídio e reforçado o orçamento para casas de abrigo, apoio jurídico e psicológico em todos os municípios.

A sociedade civil pede ao Parlamento Nacional para incluir os crimes de feminicídio e incesto no Código Penal e criminalizar a perseguição e as ameaças ‘online’ e à Procuradoria-Geral da República para acelerar os processos relacionados com violência com base no género e criar unidades especializadas para aquele tipo de violência.

A sociedade civil salienta que a morte da jovem pode “tornar-se um ponto de transformação se o Estado, a sociedade e as comunidades se unirem para afirmar que ninguém deve voltar a morrer devido à violência”. Um grupo de deputadas da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), líder da oposição, submeteu segunda-feira ao parlamento um para prevenir e punir o feminicídio e proteger as famílias.

Em Timor-Leste não há dados oficiais sobre a morte de mulheres e jovens raparigas por violência doméstica ou no namoro. Dados da Comissão para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres, da ONU, indicam que em Timor-Leste mais de metade das mulheres com idades compreendidas entre os 15 e os 49 anos sofreram violência física ou sexual de um parceiro do sexo masculino.