A semana passada, analisámos o uso da IA para criar curtas-metragens. Algumas têm sucesso, outras não, algumas fazem fortunas, outras perdem dinheiro. Actualmente, para produzir uma curta com IA apenas são necessárias 3 a 5 pessoas e os custos variam entre 60.000 e 100.000 yuans, muito mais barato do que contratar profissionais.

No entanto, 70 por cento a 85 por cento das receitas são investidas em publicidade na internet, ou seja, pagam a plataformas que fazem chegar a série a mais pessoas. Na primeira metade de 2026, havia 221.900 curtas-metragens de IA no mercado, mas só menos de 1,3 por cento conseguiu recuperar o investimento.

Por outras palavras, apenas um pouco menos de uma em cada cem curtas-metragens atinge um ponto de equilíbrio, e 98,7 por cento perdem dinheiro. Muitas pessoas trabalham arduamente para realizar estes filmes, mas o seu trabalho não é visto por ninguém, pelo que desperdiçam tempo e dinheiro. Fazer dinheiro é difícil, mas parar é ainda mais. O maior problema destas curtas de IA não é não serem lucrativas, mas sim serem viciantes.

Um homem de 58 anos, proprietário de um negócio, passava mais de 10 horas por dia a ver estas curtas-metragens, chegando mesmo a afixar o telemóvel no guiador da bicicleta quando a usava por 15 minutos. Outro homem de 75 anos ficava acordado até tarde a ver estes pequenos dramas, acabando por ficar com o braço e a perna esquerda enfraquecidos, mesmo assim continuou a ver a história durante mais de 14 horas antes de ir ao médico. Foi-lhe diagnosticado um acidente vascular cerebral, ou seja, um AVC. A janela de tratamento ideal é de 4 horas e meia, que ele já tinha perdido.

Porque é que isto acontece? Porque as curtas-metragens geradas por IA são concebidas para nos manter presos ao ecrã. Cada episódio dura apenas algumas dezenas de segundos, a cada cinco segundos é introduzido um conflito e uma reviravolta que cria suspense a cada oito segundos. Quando um episódio acaba, o seguinte começa automaticamente e até se recebe moedas, com a mensagem de que quanto mais se vê, mais se ganha. As pessoas pensam, “Só mais um,” mas veem um episódio atrás do outro e passa uma hora sem que deem por isso. Outro motivo que cria adição é o facto de cada episódio se interromper num ponto crucial, como quando a protagonista está à beira de ser empurrada para dentro de água, deixando o espectador desejoso de ver o que vai acontecer a seguir. Além disso, algumas pessoas sentem-se sozinhas e enervadas e estas histórias fazem-lhes companhia, libertando-as de preocupações, por isso continuam a ver sem parar.

Então, ver curtas-metragens de IA é bom ou mau?

Existem vantagens. Em primeiro lugar, são baratas e práticas. Podemos ver durante alguns minutos enquanto esperamos pelo autocarro, quando estamos numa fila, enquanto comemos ou relaxamos. Em segundo lugar, criam mais oportunidades de trabalho. Antigamente, fazer um filme requeria dezenas de pessoas; agora pode ser feito por poucas pessoas. Pessoas comuns, estudantes, donas de casa e motoristas podem fazer curtas-metragens e ganhar dinheiro. Em terceiro lugar, podem espalhar conhecimento. Por exemplo, “Green Plum Blossoms by the Inkstone” (《硯邊青梅》) inspirou muitas pessoas a lerem livros de História e ajudou a promover o turismo em alguns locais.

Mas também existem desvantagens. Em primeiro lugar, as curtas-metragens de IA vão gradualmente consumindo o nosso tempo. Podemos ter intenção de ver durante dez minutos, mas acabamos por ficar presos durante duas horas, negligenciando as tarefas domésticas e o sono. Em segundo lugar, podem prejudicar a nossa saúde. Ficar a olhar para o telemóvel durante longos períodos pode fazer mal à vista e também causar dores no pescoço, fazendo-nos adoecer, podendo chegar a causar AVCs nas pessoas mais velhas.

Em terceiro lugar, podem deixar-nos impacientes, devido às reviravoltas no argumento a cada meia dúzia de segundos. Assistir a estas séries durante demasiado tempo dificulta a concentração na leitura ou a capacidade para escutar os outros calmamente. Em quarto lugar, é ainda mais prejudicial para as crianças. Os cérebros infantis não estão completamente desenvolvidos, fazendo com que tenham mais dificuldade em controlar-se e tornando-os mais susceptíveis à adição.

Podem também imitar os estilos de comunicação simplistas e conflituosos da série, acreditando que o mundo real é assim e que discutir pode resolver todos os problemas. Como sabemos se estamos a relaxar ou se estamos viciados? A resposta é simples: basta ver se conseguimos parar sozinhos. Se pararmos facilmente e formos fazer outra coisa a seguir, estamos a relaxar. Se não conseguirmos parar e ficarmos irritados quando não estamos a ver, chegando a deixar de comer e de dormir, estamos viciados. Na próxima semana, continuaremos a debater este tema.

Legal consultant of Macau Jazz Promotion Association

Associate Professor, Faculty of Business, Macao Polytechnic University

Email: cbchan@mpu.edu.mo