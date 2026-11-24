A Índia anunciou ontem um plano de ajuda ao Nepal no valor de 1,6 mil milhões de dólares, para apoiar a reconstrução do país após as inundações em Agosto. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, fez o anúncio sobre o plano de ajuda após uma reunião com o homólogo nepalês, Balendra Shah.

No dia 26 de Agosto, o colapso de um glaciar e de uma parte de uma montanha gerou uma imensa onda de gelo, lama e rochas que devastou várias regiões, na fronteira entre o Nepal e a República Popular da China.

De acordo com o último balanço divulgado pelo Nepal, o “tsunami dos Himalaias”, que foi atribuído ao aquecimento global, fez pelo menos 1.400 mortos, mais de cinco mil desaparecidos e causou danos significativos. O governo de Katmandu estimou o custo da reconstrução em 4,78 mil milhões de dólares.

De acordo com Modi, o compromisso de Nova Deli visa ajudar as vítimas através da reconstrução, criar novas oportunidades e fortalecer a capacidade do Nepal para lidar melhor com desastres no futuro. O primeiro-ministro nepalês, Balendra Shah, enfatizou a necessidade de se enfrentarem colectivamente os desafios impostos pelas alterações climáticas.

A deslocação de Balendra Shah a Nova Deli é a primeira visita de Estado do primeiro-ministro nepalês desde que assumiu o cargo.