Nepal | PM inicia em Pequim a sua primeira deslocação ao exterior

O primeiro-ministro do Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, chegou a Pequim para uma visita oficial que quebra a tradição diplomática nepalesa segundo a qual o novo líder realiza na Índia a sua primeira deslocação ao exterior.

Khadga Prasad Sharma Oli, que regressou ao poder em Julho após dois mandatos como primeiro-ministro, aterrou em Pequim na segunda-feira à noite, de acordo com imagens transmitidas pela televisão estatal CCTV.

Durante a sua estadia de quatro dias, Oli deve encontrar-se com o Presidente chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro, Li Qiang, proferir um discurso na prestigiada Universidade de Pequim e participar num fórum económico bilateral.

O objectivo destes intercâmbios é “reforçar a amizade de longa data” entre os dois países, nomeadamente no que diz respeito à Iniciativa Faixa e Rota, segundo uma porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Lançada por Pequim em 2013, a Faixa e Rota tem como objectivo criar novas vias comerciais entre a China e o resto do mundo, através da construção de infra-estruturas, incluindo portos, autoestradas ou linhas ferroviárias.

As discussões entre os dois líderes centrar-se-ão em acordos de investimento anteriores, em particular o aeroporto recentemente concluído na cidade turística central de Pokhara, segundo as autoridades nepalesas.

A escolha da China para a sua primeira viagem ao estrangeiro deveu-se à ausência de um convite oficial de Nova Deli, apontou a imprensa nepalesa. O Nepal, situado entre a China e a Índia, procura manter um equilíbrio entre estas duas potências vizinhas.

Khadga Prasad Sharma Oli, um dos principais dirigentes do Partido Comunista do Nepal – Marxista-Leninista Unificado, tem procurado frequentemente Pequim para reduzir a dependência histórica de Katmandu em relação a Nova Deli.