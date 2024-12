Camberra anuncia que Pequim levantou as últimas sanções contra os seus produtos

O Governo australiano anunciou ontem que a China concordou em levantar as medidas punitivas sobre a sua carne de bovino, a última de uma série de proibições e taxas impostas por Pequim aos produtos do país desde 2020.

O levantamento afecta as exportações de dois matadouros australianos, depois de a China ter retomado a compra de produtos de carne de outros oito matadouros do país, em Maio passado, marcando “um regresso à normalidade para as exportações de carne de bovino”, referiu um comunicado do Executivo de Camberra.

As exportações de carne bovina para a China – o segundo maior mercado de carne bovina da Austrália depois dos Estados Unidos – ultrapassaram o equivalente a 1.357 milhões de euros, entre 1 de Julho de 2023 e 30 de Junho de 2024, com vendas recorde esperadas no próximo ano, acrescentou o comunicado.

O anúncio de ontem significa que a China concordou em levantar todas as medidas restritivas impostas aos produtos australianos desde 2020 e que começou a relaxar progressivamente desde que o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, do Partido Trabalhista, chegou ao poder em Maio de 2022.

No entanto, isso não significa que o comércio bilateral tenha voltado ao normal porque a retoma das exportações australianas de lagosta, anunciada em Outubro passado, ainda não é efectiva na prática.

“Estamos perto do ponto de remover todos os impedimentos comerciais da China que afectam 20 mil milhões de dólares de exportações australianas”, sublinhou o ministro australiano do Comércio, Don Farrell, na declaração de ontem.

Tempos difíceis

A China impôs em 2020 restrições comerciais sobre uma série de produtos da Austrália – país com o qual assinou um acordo de comércio livre em 2015 -, incluindo carvão, cevada, vinho, carne de vaca, lagosta, entre outros, depois de o anterior Governo do conservador Scott Morrison ter insistido numa investigação independente sobre a origem da covid-19.

A medida deteriorou ainda mais as relações entre Pequim e Camberra, que começaram a piorar depois de a Austrália ter aprovado, em 2017, várias leis para fazer face à alegada interferência chinesa na sua política interna e ter proibido, em 2018, a implantação de serviços 5G das empresas chinesas Huawei e ZTE, por razões de segurança.