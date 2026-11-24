Um funcionário de um ministério chinês foi condenado à morte por transmitir mais de uma centena de informações a serviços secretos estrangeiros, após ter sido recrutado através de incentivos financeiros e chantagem, divulgaram ontem as autoridades chinesas.

O funcionário, identificado apenas pelo apelido Ma, foi condenado por espionagem, privado dos direitos políticos para toda a vida e viu todos os seus bens pessoais confiscados, segundo uma publicação divulgada na rede social WeChat por um organismo ligado à Administração Nacional de Protecção dos Segredos de Estado. A informação não especifica quando ocorreu o julgamento, qual o tribunal responsável pela sentença ou se a pena de morte já foi executada.

Também não identifica o ministério onde Ma trabalhava nem os países envolvidos, referidos apenas como país A e país B. Segundo o relato oficial, o funcionário foi recrutado durante uma missão no estrangeiro, no país A, onde estabeleceu contacto com um agente dos serviços secretos do país B, identificado como Kailin.

No total, terá fornecido mais de uma centena de informações, incluindo nove classificadas como “secretas” e 26 como “confidenciais”, respectivamente o segundo e terceiro níveis mais elevados do sistema chinês de classificação de segredos de Estado. Antes de ser detido, Ma recebeu mais de um milhão de yuan em pagamentos relacionados com actividades de espionagem, incluindo prémios atribuídos em função da qualidade das informações transmitidas.

Na sequência da divulgação do caso, as autoridades chinesas apelaram aos funcionários públicos para manterem vigilância sobre os seus círculos sociais e evitem situações de aliciamento por serviços secretos estrangeiros. O organismo alertou, em particular, para métodos de recrutamento baseados na “manipulação emocional, incentivos financeiros e coerção”.

Entre os grupos considerados mais vulneráveis estão funcionários públicos com acesso a documentos classificados, investigadores, professores universitários, estudantes de áreas tecnológicas e pessoas que trabalham próximo de instalações militares.