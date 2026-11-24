O Presidente da Coreia do Sul anunciou ontem uma remodelação parcial do Governo, que inclui mudanças no comando do Ministério dos Negócios Estrangeiros e a nomeação inédita de uma mulher para chefiar os serviços de informações.

O Presidente Lee Jae-myung, nomeou Lim Woong-soon, até então o “número dois” do Gabinete de Segurança Nacional, como novo ministro dos Negócios Estrangeiros. Já a ex-ministra da Justiça, Kang Kum-sil, foi nomeada directora do Serviço Nacional de Informações (NIS, na sigla em inglês), conforme confirmou o chefe do Gabinete da Presidência, Lim Kwang-hyun.

Além disso, foi anunciado que Hong Ihk-pyo assumirá o Ministério da Unificação, enquanto o parlamentar Han Jun-ho foi nomeado ministro do Interior, segundo informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap. Por fim, a porta-voz da Presidência, Kang Yu-jung, foi nomeada ministra da Cultura, Desporto e Turismo.

Até ao momento, não foram divulgados os motivos desta remodelação, que afecta pastas importantes na Coreia do Sul. A medida inclui a nomeação de Kang — que, em 2003, se tornou a primeira ministra da Justiça da Coreia do Sul e, em 2006, disputou a eleição para a presidência da Câmara de Seul — como nova directora dos serviços de informações, numa altura de acentuadas tensões com a Coreia do Norte.