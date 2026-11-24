A tragédia do Elevador da Glória, em Lisboa, continua nas bocas do mundo. Morreram portugueses e estrangeiros. O funicular e outros da capital lisboeta não tinham manutenção ou condições materiais de funcionamento.

Movido com cabos obsoletos à beira da destruição. Na Carris, empresa que administrava o Elevador da Glória, apenas interessava o lucro enorme que recolhia diariamente com centenas de passageiros que iam para S. Pedro de Alcântara e que baixavam à praça dos Restauradores. O inevitável aconteceu. A tragédia foi badalada em todo o mundo. De imediato a revolta popular pediu responsabilidades. A Carris pertence à Câmara Municipal de Lisboa e os dedos foram apontados, acto contínuo, ao presidente da edilidade Carlos Moedas.

Este, começou por dizer que já tinha pedido inquéritos e relatórios aos melhores especialistas. Aqui começou a grande mentira do Elevador da Vergonha. Os relatórios, veio a saber-se na semana passada, foram realizados no seio da Carris. Nada mais errado. Tinham de ser comissões de especialistas independentes. Entretanto, depois das lágrimas e dos funerais das vítimas, começou a saga das indemnizações.

Moedas veio a público afirmar que estava em contacto com os familiares e que as indemnizações iam todas ser pagas. Debalde. Os familiares desmentiram Moedas e anunciaram que o edil não tinha realizado quaisquer contactos, que as indemnizações não estavam a ser pagas e que as propostas das seguradoras eram revoltantes. Chegou-se ao cúmulo de uma seguradora apresentar uma indemnização de um euro. Um euro? A seguradora argumentou o impensável: que não tinha mais a indemnizar porque a vítima falecida não tinha sentido qualquer sofrimento com o acidente… Posteriormente Moedas admitiu que não tinha contactado as famílias das vítimas. Tinha mentido.

E agora o mais grave aconteceu. Carlos Moedas voltou à berlinda e todos os quadrantes populares pedem a sua demissão de presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Porquê? Porque o inimaginável veio a lume. Carlos Moedas foi acusado de esconder os relatórios que indicavam que o elevador funcionava com uma significativa falta de segurança. Um dirigente do Bloco de Esquerda já exigiu a demissão de Moedas, salientando que Carlos Moedas escondeu durante um ano, quatro relatórios sobre as condições dos elevadores da Glória, Lavra, Bica e Santa Justa. Os relatórios dizem que os cabos não eram adequados para transportar pessoas e que tinham existido avisos desde 2023. Mais grave neste caso foi a carta enviada pela Comissão de Trabalhadores da Carris para Carlos Moedas, em 2023, informando que os elevadores de Lisboa não tinham condições para continuarem a funcionar e o presidente da Câmara nada fez. Um “crime” grave foi manter estes elevadores em funcionamento apenas visando o muito dinheiro que a Carris e Câmara lucravam com os milhões de turistas que foram utentes dos referidos elevadores durante anos.

Uma preocupação pelo dinheiro deixando vidas em perigo de morte. E a morte saiu à rua na tragédia do Elevador da Glória. Foram 16 passageiros que morreram e muitos outros que ficaram feridos. Os relatórios deram imenso trabalho aos especialistas e, afinal, Carlos Moedas escondeu-os. O escândalo desta atitude foi tão comentado nos órgãos de comunicação social, que Moedas viu-se obrigado a vir desmentir o indesmentível. Moedas afirma que não escondeu os relatórios. Estará a mentir novamente? Porque vários vereadores da Câmara de Lisboa solicitaram a Moedas os relatórios sobre o acidente da Calçada da Glória e o vereador do PCP veio a público afirmar que “os relatórios nunca nos foram entregues”. Igualmente os vereadores do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e Chega pronunciaram-se na semana passada que nada lhes foi comunicado por Carlos Moedas sobre os relatórios existentes.

Mas, Carlos Moedas arranjou um novo alibi. Afirmou que os relatórios de que o acusam de esconder, eram relatórios intermédios e não finais. Os vereadores insistiram que sabiam tratar-se de relatórios finais. Para quem ouve esta posição do edil lisboeta, ri-se para não chorar.

Como agravante do conteúdo inserido num dos relatórios, diz respeito à confirmação que o Elevador da Glória funcionava com “corrosão massiva” e, neste particular, como é possível não ter sido suspensa a actividade do elevador e, posteriormente, não entregar os relatórios aos vereadores da edilidade?

A vereadora Alexandra Leitão (PS) acusa Moedas de incompetência e anunciou que vai apresentar uma moção de censura no plenário camarário. Na verdade, em Portugal, habituámo-nos a ver a culpa morrer sempre solteira. Neste caso, dos funiculares de Lisboa, a culpa não pode morrer solteira. Os responsáveis pelo “crime” têm de se sentar no banco dos réus.

E quando mentem ao povo, a situação torna-se insuportável porque têm a pouca vergonha de nunca se demitirem dos “tachos”. Nem o exemplo do antigo ministro das Obras Públicas, Jorge Coelho, lhes serve de exemplo. Tratou-se de um governante que não teve qualquer culpa na queda da ponte de Entre-os-Rios, mas como se tratava de uma tragédia relacionada com a sua tutela, demitiu-se de ministro no mesmo dia. Afinal, ainda existem portugueses com honra e seriedade, enquanto a maioria não sabe governar e ainda por cima mente ao povo.