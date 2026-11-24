Yuan Haowen (1190-1257) tinha dezasseis anos e vinha descendo o rio Fen em Shanxi para fazer exames imperiais quando parou na margem Leste junto de Taiyuan para comprar dois gansos e o homem que lhos vendia lhe contou como os apanhara. Na verdade só tinha apanhado na rede um dos dois elementos de um casal de gansos, depois viu como o outro, em vez de voar fugindo para longe, subiu de súbito vertiginosamente apenas para a seguir se lançar num trágico, brusco e funesto voo na vertical, acabando estatelado e morto no chão.

A história muito impressionou o jovem poeta que, comovido com o que escutara, decidiu enterrar os dois desgraçados pássaros. Juntou pedras e após erguer um montículo funerário sobre o local, escreveu um poema como um elogio fúnebre, imaginando aquelas duas vidas de aves migratórias que «voando juntas, viajando de Sul a Norte, teriam sobrevivido incontavéis Verões, inúmeros Invernos».

Os dois primeiros versos do poema perdurariam como uma pergunta sem resposta: «Entre os mortais que habitam a Terra, interrogo-me o que será este sentimento que une os pares envolvendo-os ao longo da vida e até à morte?»

No mesmo poema evoca um outro lamento que há séculos percorria a memória daquelas águas: «Na estrada cruzando o rio Fen as flautas e os tambores de antigamente estão agora em silêncio, névoas desoladas persistem ainda penduradas sobre os bosques planos», ecoando o que escrevera Liu Che (156-87 a. C.), o imperador Han Wudi (r.141-87 a. C.) no poema Canção do vento do Outono, Qiufeng ci: «Atravessando o meio do rio levantam-se ondas brancas, Flautas e tambores soam ao ritmo das canções dos remadores, Entre festejos e banquetes, pensamentos tristes emergem; Anos da juventude, tão poucos, envelhecer, tão certo.»

Sentimentos que provocavam perplexidades e perguntas que por vezes, para alguns pintores, só podiam ser expressos de forma alegórica, como é exemplo uma pintura em que para dizer do afecto que sentia pela mãe um pintor figurou lírios e borboletas.

Liu Shanshou que viveu no século XIII reuniu nesse rolo vertical Xuandie tu (tinta sobre seda,160 x 58,4 cm, no Museu de Arte de Cleveland) uma série de figuras esclarecidas no seu significado simbólico. Um elegante, esguio, lírio-de-um-dia, xuancao, que segundo o Shijing, os filhos plantavam no pátio Norte, o das mães, antes de partir para longas viagens; no alto, junto da flor voam uma borboleta, que por homofonia com jie «idade avançada», é desejo de uma longa vida e uma traça, sinal presente de uma alma ausente. Pousado sobre uma pedra, um pássaro, uma alvéola,uma conhecida figuração do afecto fraternal. Uma codificada alusão àquilo que pode unir uma família.

Algo tão silente que só incomoda quando falta, como Su Shi escreveu no poema Canção da cidade do rio, o que «não me quero lembrar, mas esquecer é tão dificíl».