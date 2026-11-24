Alex Fong estabeleceu um novo recorde do Guinness ao nadar entre Hong Kong e Macau em pouco mais de oito horas e meia. O feito do ex-nadador olímpico serviu para angariar 10 milhões de dólares de Hong Kong para a Associação de Special Olympics de Macau e a InspiringHK Sports Foundation

Às 17h30 de sábado, Alex Fong chegava à praia de Hac Sá depois de ter nadado cerca de 35 quilómetros 8 horas e 37 minutos em mar aberto a partir da ilha de Lantau de Hong Kong.

Além de ter batido o recorde do Guinness da travessia mais rápida por um nadador masculino entre as duas regiões, o ex-nadador olímpico conseguiu angariar 10 milhões de dólares em doacções para apoiar duas organizações dedicadas ao desenvolvimento do desporto para crianças e jovens com necessidades especiais ou desfavorecidas: a Associação de Special Olympics de Macau e a InspiringHK Sports Foundation.

A partida foi dada às 08h53, dois dias depois da data inicialmente prevista para a travessia entre as duas regiões, uma vez que a organização da iniciativa foi forçada a adiar o acontecimento devido controlos marítimos de segurança implementados devido à realização da Reunião de Líderes Económicos da APEC em Shenzhen.

Alex Fong apontou entre os maiores desafios físicos as variações das condições do mar e as dores musculares durante a longa travessia.

“Os treinos dos últimos dois meses não foram fáceis e, sinceramente, senti-me nervoso. As condições do mar ao longo de 35 quilómetros são completamente imprevisíveis e a jornada só poderia ser esgotante”, afirmou o nadador em comunicado antes de se fazer ao mar.

Do oceano para o palco

Durante a prova de resistência, Alex Fong foi acompanhado por um barco e uma equipa em dois caiaques, que tinham de manter uma determinada distância do atleta para cumprir os requisitos do Livro dos Recordes do Guinness. Fong também não podia segurar objectos para flutuar e descansar, ou usar fato ou equipamentos flutuantes. No entanto, a equipa de apoio foi fornecendo alimentação e fluidos ao nadador durante a travessia, em intervalos regulares.

Apesar das mais de oito horas e meia a nadar, e de toda a fadiga que tal feito físico implica a nível muscular, Alex Fong saiu de Hac Sá para um concerto de caridade na Broadway. Alex Fong partilhou o palco com Wan Kwong, German Ku, Elanne Kong, Bob Lam (BOB), Nancy Wu, Terence Siufay, Justin Lo, Vivian Chan, Jenny Ian, Wilfred Lau, DAZE IN WHITE (Felix, Dennis & Michael), Gordon Flanders e Kiri T.