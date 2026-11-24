O Governo aprovou a exploração de póquer Ultimate Texas Hold’em, uma das diferentes variantes do jogo de cartas, de acordo com um despacho publicado ontem no Boletim Oficial e assinado pela secretária para a Economia e Finanças, Dora Ng Wai Han.

A medida entrou em vigor a 17 de Novembro. Ao contrário das variantes mais conhecidas do póquer, na variante Ultimate Texas Hold’em os jogadores apostam contra a banca e não contra os outros jogadores.

Segundo as regras divulgadas ontem, o jogo tem de ser realizado numa mesa de jogo, caso contrário pode ser considerado inválido, utilizando um baralho de 52 cartas e uma carta de corte. As apostas são realizadas antes de serem distribuídas as cartas e incluem a aposta inicial (aposta ante) e aposta cega (aposta blind). Distribuídas as cartas, o jogador pode aumentar a aposta, antes de ser determinado o resultado.