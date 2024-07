Concessionárias | Acções a perderem valor desde Janeiro

Na primeira metade do ano, as receitas do jogo cresceram 41,9 por cento face a 2023. No entanto, as acções das concessionárias na bolsa de Hong Kong estão longe de reflectir um ambiente de optimismo

Apesar de as receitas do jogo estarem a crescer desde o início do ano, nos primeiros seis meses as acções da maioria das concessionárias cotadas na Bolsa de Hong Kong desvalorizaram. As excepções à tendência de queda, foram a MGM China e a SJM, de acordo com as contas feitas pelo HM.

Como tem acontecido nos últimos anos, as acções Galaxy são as mais valiosas entre as concessionárias. No início do ano, os títulos eram negociados ao preço de 44,1 dólares de Hong Kong por acção, mas até ao final de Junho sofreram uma redução para 36,4 dólares de Hong Kong. A mudança significa uma desvalorização de 17,5 por cento no espaço de seis meses.

O ano até começou bem para a concessionária liderada por Francis Lui, e a 16 de Fevereiro as acções chegaram a ser negociados por 45,3 dólares por unidade. Porém, a partir dessa altura a desvalorização passou a ser a regra.

Um percurso muito semelhante foi trilhado pela Sands China, a segunda concessionária mais valiosa, de acordo o mercado bolsista de Hong Kong. No dia de abertura da bolsa, a 2 de Janeiro, as acções da Sands valiam 23,8 dólares de Hong Kong. Em 14 de Fevereiro, a avaliação atinge o pico com uma cotação de 24,5 dólares por acção. Contudo, até ao final de Junho as acções foram perdendo valor até chegarem aos 16,3 dólares de Hong Kong. Esta foi uma redução de 31,5 por cento, quando se tem em conta o início de Janeiro.

As outras concessionárias que também desvalorizaram foram a Wynn Macau e a Melco Resorts, medida através da empresa Melco International Development. No caso da Wynn Macau, no final do primeiro dia do mercado, cada acção custava 6,56 dólares de Hong Kong. A empresa até conseguiu ir valorizando, e a 17 de Maio, as acções estavam avaliadas em 8,3 dólares. Todavia, no final de Junho tinham caído para 6,4 dólares de Hong Kong, uma redução de 2,4 por cento.

Em relação à Melco, as acções começaram o ano avaliadas em 5,6 dólares. A 17 de Maio atingem o pico do valor com 6,7 dólares por acção. Contudo, no final de Junho o preço tinha descido para 5,3 dólares de Hong Kong. Esta flutuação representa uma quebra do valor de 5,9 por cento.

O outro lado

No polo oposto, as acções da MGM Macau tiveram o melhor desempenho com uma valorização de 17,8 por cento de 10,3 dólares por acção no início do ano para 12,2 dólares por acção. A tendência positiva também foi sentida pela SJM, mas em menor escala. A empresa fundada por Stanley Ho viu as acções valorizem 5,2 por cento de 2,5 dólares por acção para 2,7 dólares.

A tendência da maior parte das concessionárias é diferente do índice Hang Seng, que agrega as principais empresas cotadas na Bolsa de Hong Kong. Entre o primeiro dia do mercado e o último de Julho, o índice teve uma valorização de 5,5 por cento.

Em relação às receitas do jogo em Macau, entre Janeiro e Junho houve um aumento de 41,9 por cento. Em 2023, a primeira metade do ano apresentou receitas de 80,1 mil milhões de patacas. Este ano, o montante foi de 113,8 mil milhões de patacas.