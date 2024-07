Estacionamento | Bombeiros inspeccionaram 65 parques até Junho

Entre Janeiro e Junho deste ano, o Corpo de Bombeiros (CB) efectuou inspecções de segurança contra incêndios em 65 estacionamentos públicos, indicou a chefe do gabinete do secretário para a Segurança, Cheong Ioc Ieng, em resposta a uma interpelação escrita de Ma Io Fong.

A responsável revelou que as inspecções incidiram sobre sistemas de prevenção contra incêndios, assim como “as instalações eléctricas (incluindo os dispositivos de carregamento de veículos eléctricos)”.

A resposta do gabinete de Wong Sio Chok endereça as preocupações de Ma Io Fong em relação à segurança com veículos eléctricos e os dispositivos de carregamento, especialmente os riscos de incêndio.

O Governo recorda que a legislação de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, que se aplica também a parques de estacionamento, prevê que “deve ser assegurado o serviço, em permanência, de um encarregado de segurança contra incêndios com formação adequada dada pelo CB”. Nesse sentido, entre Outubro de 2021 e 15 de Junho deste ano, os bombeiros têm realizado o “curso de formação de encarregado de segurança contra incêndios”, no qual participaram 10.259 pessoas, divididas em 201 turmas.

Os bombeiros alertam ainda para o perigo de não usar os acessórios oficiais dos respectivos veículos eléctricos e sublinha que os donos “não devem proceder, por si próprios, à modificação ou substituição dos acessórios dos veículos eléctricos, nem devem carregar as baterias dos veículos por muito tempo”.