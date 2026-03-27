孟浩然 (689-740)

(五言古體詩)

書懷貽京邑故人

惟先自鄒魯

家世重儒風

詩禮襲遺訓

趨庭紹末躬

晝夜常自強

詞翰頗亦工

三十既成立

嗟吁命不通

慈親向羸老

喜懼在深衷

甘脆朝不足

簞瓢夕屢空

執鞭慕夫子

捀檄懷毛公

感激遂彈冠

安能守固窮

當塗訴知己

投刺匪求蒙

秦楚邈離異

翻飛何日同

MENG HAORAN (689–740)

(Pentâmetros ao Estilo Antigo)

Ao Escrever os Meus Pensamentos; Para Um Velho Amigo no Distrito da Capital

Sim, os meus percursores vêm de Zou e Lu,

De uma casa que prezou o modo de Ru por gerações. 1

Os Poemas e Ritos eram legado inato,

“Apressar-se no pátio” estendia-se à minha modesta pessoa. 2

Dia e noite tentava “fortificar-me,” 3

E era muito hábil de frase e pena.

Aos trinta anos, tinha já uma firme fundação, 4

Mas o meu destino era falhar.

Minha mãe está fraca e velha,

E eu estou cheio de alegria e temor. 5

As comidas “doces e frescas” não lhe bastam às manhãs, “

Mas o “cesto de arroz e a cabaça de bebida” estão vazias ao serão. 6

De chibata de domador na mão emularia o Grande Mestre,

Mas chamado ao gabinete, teria no coração a Mao. 7

Grato, deveria então “sacudir o capote,” 8

Ou conseguiria manter “perseverança na inquietação”?

A quem anda na alta estrada, digo como ao mais querido amigo:

Não és tu quem “procura o imaturo.”9

Qin e Chu são tão diferentes e distantes;

Em que dia vogaremos juntos? 10

Meng Haoran diz que Mencius, originário de Zou, também partilha o seu apelido, e Confúcio, originário de Lu, são os seus antepassados espirituais e que a sua família tem uma tradição de estudar os ensinamentos de Ru [Confúcio].

Quando o filho de Confúcio passava por ele no pátio a correr, Confúcio perguntava-lhe como iam os estudos e dava-lhe conselho.

Lê-se no Yijing, “O homem de carácter nobre fortificar-se-á incessantemente.”

Confúcio disse que aos trinta já tinha uma forte fundação; isto tornar-se-ia um objectivo padrão.

Confúcio disse que relativamente à idade dos pais era impossível não estar ciente da sua morte, sentindo alegria pela sua longa vida e temor pela sua partida iminente.

Citando da “Biografia do Senhor Cinco Salgueiros”, de Tao Qian, que alude indirectamente a um comentário aprovador de Confúcio sobre o estilo de vida frugal do seu estudante favorito Yan Hui.

Confúcio disse que se fosse certo enriquecer estaria disposto a usar o chicote (como um domador) para o alcançar. Caso contrário seguiria aquilo de que gostava. Mao Yi (meados do século I d.C.), era um exemplo de filialidade, tendo aceite uma nomeação baixa de modo a sustentar a mãe

Wang Ji e Gong Yu, da dinastia Han do Oeste, eram de tal forma amigos que, quando Yu foi oficial, Ji “sacudia-lhe o capote”, sabendo que o amigo o promoveria. Confúcio aconselhava o homem de carácter nobre a perseverar mesmo se inquieto.

A análise do hexagrama 4 do Yijing (“Imaturidade”) diz, “Não sou eu que busco o imaturo; é o imaturo que me busca.’

Qin, onde a capital Chang’an e o destinatário se encontravam; e Chu, onde Xiangyang e o poeta se encontram.