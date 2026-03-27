Contrabando | HK apreende produtos com destino a Macau

As autoridades de Hong Kong anunciaram um caso suspeito de contrabando de produtos farmacêuticos avaliados em 71 milhões de dólares de Hong Kong, que tinham como destino Macau. A informação foi divulgada pelo Governo de Hong Kong, através do portal oficial.

“Através da análise de informações e da avaliação de riscos, a embarcação de comércio fluvial que partiu de Hong Kong com destino a Macau foi seleccionada para inspecção”, foi justificado.

“Após a inspecção, os funcionários aduaneiros a bordo da embarcação encontraram um grande lote de mercadorias suspeitas de contrabando, incluindo produtos farmacêuticos, material para injecções cosméticas, charutos, telemóveis e peças electrónicas. As investigações estão em curso. Não se exclui a possibilidade de detenções”, foi acrescentado. Segundo a legislação em vigor, a pessoal responsável por contrabando de mercadorias não declaradas pode ser punida com uma multa de 2 milhões de dólares de Hong Kong ou uma pena de prisão que pode chegar a sete anos.

PJ | Investigado fogo posto em universidade

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um incêndio que aconteceu numa instituição de ensino superior, na Avenida da Universidade, na Taipa. O caso, citado pelo jornal Ou Mun, aconteceu na noite de quarta-feira, por volta das 21h20. Segundo os contornos apresentados, o incêndio foi detectado pelos seguranças, numa divisão da instituição, em dois aparelhos de ar-condicionado. Os seguranças apagaram as chamas com extintores e chamaram os bombeiros e a polícia ao local.

Os aparelhos de ar-condicionado ficaram danificados e não podem voltar a ser utilizados. No entanto, não foram registados feridos, nem vítimas mortais. O caso foi classificado como fogo posto, devido às condições suspeitas, pelo que a Polícia Judiciária foi chamada ao local e está a investigar.