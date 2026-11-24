A Cimeira do Clima terminou no domingo sem que os países presentes conseguissem alcançar um acordo para combater as alterações climáticas cada vez mais severas

A China manifestou ontem “profunda decepção” com o resultado da Cimeira do Clima de Antália (COP31), encerrada sem acordo, mas apelou à comunidade internacional para manter a confiança no processo multilateral de combate às alterações climáticas.

O vice-ministro da Ecologia e Ambiente chinês e chefe da delegação do país na conferência, Li, afirmou que a ausência de um documento final “não deve levar-nos a questionar nem a perder a confiança no processo climático multilateral”, nem a trocar “recriminações mútuas”, segundo a imprensa local. “Para enfrentar o desafio comum das alterações climáticas, defender o multilateralismo, a solidariedade e a cooperação é o único caminho”, declarou o responsável.

Li assegurou que a China participou “de forma plena e substancial” nas negociações, realizou mais de 50 reuniões bilaterais e esteve presente em mais de dez consultas multilaterais, procurando incentivar as diferentes partes a encontrar soluções práticas para ultrapassar as divergências.

O vice-ministro afirmou ainda que Pequim continuará a aplicar a sua estratégia nacional de combate às alterações climáticas e a prosseguir os objectivos de atingir o pico das emissões de carbono e alcançar a neutralidade carbónica.

Sem consensos

A COP31 terminou no domingo sem um acordo político, após uma prorrogação recorde de mais de 44 horas de negociações, que não permitiu conciliar as posições dos diferentes blocos regionais. A presidência turco-australiana da conferência não conseguiu reunir o consenso necessário para aprovar um texto de base que estabelecesse um compromisso global sobre as medidas de combate ao aquecimento do planeta.

O impasse evidenciou as divisões no sistema multilateral, numa altura em que os efeitos das alterações climáticas se tornam cada vez mais visíveis, através de fenómenos meteorológicos extremos, ondas de calor e secas. Antes do encerramento da conferência, a delegação chinesa manifestou disponibilidade para apoiar a última versão do documento em negociação.

Apesar de reconhecer “preocupações” relativamente a alguns dos seus conteúdos, Pequim afirmou estar disposta a aceitar o texto para “enviar à comunidade internacional um sinal positivo de que os países se unem e cooperam”.