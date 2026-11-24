A China evitou ontem confirmar se haverá novos encontros trilaterais com os Estados Unidos e a Rússia, após a reunião inédita realizada na semana passada em Shenzhen, e rejeitou a criação de esferas de influência. O encontro, realizado na quinta-feira à margem da cimeira do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), reuniu os presidentes chinês, Xi Jinping, norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin.

“A China sempre defendeu a igualdade entre todos os países, grandes e pequenos, e está empenhada na democratização das relações internacionais e na construção de um mundo multipolar igualitário e ordenado”, afirmou ontem o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun, em conferência de imprensa.

Guo assegurou que Pequim “não procura a competição geopolítica nem pretende estabelecer esferas de influência”, mantendo antes relações amigáveis com os restantes países, baseadas no respeito mútuo e na igualdade de tratamento. “A China continuará a praticar um verdadeiro multilateralismo e a trabalhar com os demais países para construir uma comunidade de futuro partilhado para a humanidade”, acrescentou.

As declarações surgiram em resposta a uma pergunta sobre a possível continuidade do formato trilateral e o risco de a sua institucionalização enfraquecer os mecanismos multilaterais existentes, ao excluir outros países e organizações internacionais das conversações.

O porta-voz remeteu para as informações anteriormente divulgadas por Pequim sobre a cimeira, sem esclarecer se os três países manifestaram intenção de repetir o encontro ou comentar directamente as possíveis consequências para o multilateralismo.