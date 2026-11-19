Foi inaugurado, esta terça-feira, o “Salão de Glória – Fábrica de Panchões Iec Long”, um espaço de exposição permanente situado na antiga Fábrica de Panchões Iec Long, na Taipa Velha, e que nasce de uma “colaboração multidisciplinar entre especialistas dos meios académico, cultural e criativo”, descreve uma nota da Sands China, operadora que promove o projecto.

A ideia é ajudar a “preservar o património centenário dos panchões de Macau no seu local de origem, criando-se um novo ponto de interesse turístico em comunidade”. De frisar que o “Salão de Glória” surge depois de uma exposição com o mesmo tema inaugurada em Março. Este novo espaço fica “instalado na antiga oficina de fabrico de rastilhos da fábrica”, tendo obrigado a “três anos de planeamento, investigação e transformação”, destaca a mesma nota.

No total, participaram 120 pessoas de vários países, assentando este espaço permanente numa “investigação histórica realizada pelo Governo da RAEM e Biblioteca da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST)”, com o apoio e trabalho de investigação de “historiadores locais, testemunhos orais da comunidade, documentos históricos e peças de colecção disponibilizados pelo Instituto Cultural e pelo Museu de Macau”. O grupo foi liderado pelos professores Jeffrey Shaw e Sarah Kenderdine.

Cúpula digital

No “Salão de Glória” existem, assim, dois espaços temáticos dispostos em 140 metros quadrados. São eles “Um Século de Esplendor da Iec Long” e ainda “Teatro Cúpula Sands”, dando-se a conhecer ao grande público “a história da indústria dos panchões de Macau”. O “Teatro Cúpula Sands” trata-se da “primeira instalação de um teatro com cúpula LED em Macau”. A cúpula tem “quatro metros de diâmetro, sendo composta por 674 módulos LED de diferentes formas e dimensões, montados no local”. A ideia é, portanto, apresentar a história desta fábrica e da produção com recurso a formatos digitais e interactivos.

“O projecto destaca o papel distintivo de Macau enquanto plataforma de intercâmbio e aprendizagem mútua entre as civilizações chinesa e ocidental, reflectindo simultaneamente a capacidade da cidade para acolher influências diversas e promover a coexistência cultural”, disse Wilfred Wong, vice-presidente executivo da Sands China.

Por sua vez, Jeffrey Shaw, curador-chefe e director artístico do “Salão de Glória”, afirmou que “o que torna este projecto particularmente significativo é a oportunidade de dar vida à história no próprio local onde os acontecimentos tiveram lugar, reunindo a criatividade e conhecimentos especializados de equipas de Hong Kong e Macau para transformar a Fábrica de Panchões Iec Long numa experiência que alia inovação e profundidade cultural”.