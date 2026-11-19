Os protestos contra a visita do presidente norte-americano, Donald Trump, a Manila para a cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) continuaram ontem na capital filipina, de onde o presidente já partiu para a China.

Embora não tenham ocorrido distúrbios generalizados, após as grandes manifestações dos últimos dias, a polícia reforçou a segurança em Manila e declarou no Facebook que os seus agentes “mantêm-se em alerta máximo” em resposta às novas “manifestações e ajuntamentos públicos” convocados na capital após o encontro bilateral entre Trump e o seu homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr..

O presidente norte-americano esteve menos de 24 horas no país, aterrou na noite de terça-feira e partiu esta quarta-feira por volta das 14:30 locais, na sua primeira visita às Filipinas em nove anos. Esta visita encerrou a cimeira anual da ASEAN, que terminou no dia anterior na capital. A partida de Trump para a China, no entanto, não pôs fim aos protestos.

Até que a voz me doa

A Bagong Alyansang Makabayan, um dos grupos organizadores, declarou nas redes sociais que os protestos vão continuar e até que o presidente filipino, a quem acusam de agir como um “fantoche” dos Estados Unidos, seja responsabilizado pelos gastos públicos destinados a este evento internacional. Cerca de 6.000 manifestantes marcharam no dia anterior em direcção ao local da cimeira da ASEAN, onde Trump participou em várias reuniões nocturnas.

Os protestos atingiram o seu auge no domingo, quando a polícia deteve mais de 200 pessoas que ontem ainda permaneciam sob custódia policial. Organizações como a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch denunciaram esta detenção em massa como uma violação do direito de protesto e da liberdade de reunião, e alertaram para o uso excessivo da força por parte da polícia, bem como para ataques indiscriminados contra a imprensa.

A maioria das manifestações, que decorrem em vários pontos do país desde a semana passada, tem-se centrado na rejeição do acordo Pax Silica, uma iniciativa apoiada por Washington que prevê a criação de um centro tecnológico na parte norte do arquipélago e que, segundo as organizações de defesa dos direitos humanos, poderá obrigar à deslocação de comunidades indígenas e pequenos agricultores.