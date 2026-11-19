O Círculo de Amigos da Cultura de Macau (CAC) promove, no próximo dia 27 de Novembro, um seminário com o arquitecto Yunchao Xu, que irá falar na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau sobre a sua perspectiva da arquitectura. Segundo um comunicado do CAC, a sessão decorre entre as 15h30 e 18h30 na sala 218 do Bloco N, integrando o programa de Desenvolvimento Profissional Contínuo.

A sessão será conduzida em inglês, com as inscrições a decorrer até às 17h30 de quinta-feira, 26 de Novembro. A ideia por detrás da prática de arquitectura de Yunchao Xu é “Nature to Nature”. “Na sua perspectiva, a essência da arquitectura não reside na imitação das formas superficiais da natureza, mas na investigação e revelação dos mecanismos internos e das ordens ocultas através dos quais a natureza gera todas as coisas”, é explicado na mesma nota.

Desta forma, o arquitecto começa por observar, acto que ajuda à “revelação e libertação do essencial”. “O papel do arquitecto deixa de ser o de um criador tradicional de formas para passar a ser o de alguém que cria e cultiva as condições necessárias à sua manifestação”, é descrito.

A sessão da próxima semana procura, assim, “demonstrar de que forma este sistema se manifesta através da própria arquitectura, permitindo que o espaço, os materiais e a luz revelem plenamente a sua presença e despertem as forças e relações que já existem no local”. Yunchao Xu é arquitecto principal do Atelier Apeiron. A sessão terá a duração de três horas.