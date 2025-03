Arquitectura | Seminário com Marco Imperadori decorre dia 20

O CAC – Círculo dos Amigos da Cultura de Macau organiza, no próximo dia 20, um seminário com Marco Imperadori, com sessões intituladas “Arquitectura do Cuidado” e “Arte Sella: um Equilíbrio entre Arquitectura e Natureza”. Os eventos decorrem na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, entre as 15h e as 18h15, e o prazo de inscrições termina no dia 19.

Marco Imperadori é professor catedrático e investigador no Politécnico de Milão, onde lecciona a cadeira de Design Tecnológico e Inovação. O seu trabalho centra-se em edifícios de elevada eficiência energética, sistemas de construção Estrutura/Envelope e sustentabilidade.

Com um mestrado e um doutoramento em Engenharia da Construção, combina conhecimentos de arquitectura e de engenharia. Tem leccionado em todo o mundo, incluindo no papel de professor visitante na Universidade de São José em Macau de 2015 a 2023. Como delegado do Reitor para o Extremo Oriente, representa o Politécnico de Milão na Ásia. Investigador activo, tem publicado extensivamente sobre inovação arquitectónica, sustentabilidade e conservação de energia.