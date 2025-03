Geogastronomia e a Inteligência Artificial

“Artificial Intelligence doesn’t have five senses. Computers can’t convey how foods and drinks taste and smell…yet”.

Joshua Lurie

A intersecção da geogastronomia e da inteligência artificial (IA) apresenta uma exploração única e transformadora das culturas alimentares e das práticas culinárias em diversas geografias. A geogastronomia funde a geografia e a gastronomia, realçando o impacto do local na cozinha. Examina os factores que afectam os alimentos, incluindo o clima, o solo, a cultura e as tradições locais. Este conceito não é meramente teórico, mas engloba realidades práticas. Por exemplo, a dieta mediterrânica deriva a sua singularidade da flora, do clima e das práticas culturais da região. A combinação de comida e lugar fornece uma base para compreender como os ingredientes locais moldam as identidades culinárias.

A evolução deste campo pode ser rastreada até aos primeiros esforços antropológicos. Estudiosos como Claude Lévi-Strauss influenciaram esta perspectiva ao associar a comida à identidade cultural. No entanto, a geogastronomia moderna expandiu-se para incluir questões ambientais. Temas como a biodiversidade, a sustentabilidade e as práticas agrícolas locais são agora essenciais nos debates sobre os sistemas alimentares. A IA refere-se à simulação da inteligência humana em máquinas programadas para pensar e aprender. As aplicações da IA penetraram em vários sectores, incluindo os cuidados de saúde, as finanças e os transportes. Nas artes culinárias, a influência da IA é multifacetada. Tecnologias como a aprendizagem automática, o processamento de linguagem natural e a análise de dados estão a remodelar a forma como compreendemos e produzimos alimentos.

Os sistemas de IA podem analisar vastos conjuntos de dados para identificar tendências nas preferências alimentares, na utilização de ingredientes e na informação nutricional. Esta aplicação é particularmente valiosa para chefes de cozinha e empresas do sector alimentar que pretendem elaborar menus que correspondam às preferências dos consumidores. A capacidade de processar e interpretar rapidamente os dados promove a inovação, uma vez que os profissionais da culinária podem fazer experiências com base em provas e não apenas na intuição. As ferramentas modernas, como os geradores de receitas e os assistentes de cozinha, demonstram o potencial da IA. Por exemplo, o Chef Watson da IBM (Watson é a plataforma de IA da IBM que já havia demonstrado sua expertise em ” Jeopardy ” e no tratamento do câncer de pulmão, e como Chef Watson, está a auxiliar a IBM a atingir sua missão de “ajudar as pessoas a descobrir novas ideias” neste caso para a cozinha) exemplifica como a IA pode criar novas receitas analisando milhares de combinações culinárias.

Ao considerar factores como combinações de sabores e técnicas de cozinha, o Chef Watson facilita uma nova era de experimentação culinária. Várias personalidades importantes tiveram um impacto significativo nos domínios da geogastronomia e da IA. A chefe de cozinha e escritora Alice Waters é uma personalidade proeminente na promoção do movimento “da quinta para a mesa”, defendendo o abastecimento local e as práticas sustentáveis. A sua influência demonstra como a atenção dada à geografia pode impulsionar a inovação culinária e melhorar a compreensão das fontes alimentares e do seu significado. No domínio tecnológico, Andrew Ng (fundou e dirigiu o projecto Google Brain e foi cientista-chefe na gigante de buscas chinesa Baidu, além de ter dirigido o laboratório de IA na Universidade de Stanford) e Fei-Fei Li (foi vice-presidente do Google e cientista-chefe de IA/ML no Google Cloud e membro do conselho e consultora em várias empresas públicas e privadas e que actualmente é cofundadora/CEO da World Labs que é uma empresa de IA com foco em inteligência espacial e IA generativa).

Os seus contributos para a aprendizagem automática e a aprendizagem profunda lançaram as bases para aplicações de IA em vários domínios, incluindo a tecnologia alimentar. Estes avanços permitem que os chefes de cozinha e as empresas do sector alimentar adoptem abordagens inovadoras que fundem a tradição com a tecnologia. Além disso, vários investigadores e empresas em fase de arranque estão a explorar a intersecção entre a IA e a geogastronomia. Empresas como a FlavorWiki analisam as preferências de sabor dos consumidores utilizando análises baseadas em IA, ajudando as marcas alimentares a adaptar os produtos a gostos regionais específicos.

Esta combinação de tecnologia e conhecimentos culinários reflecte uma tendência crescente no reconhecimento da necessidade de uma abordagem baseada em dados para a produção e consumo de alimentos. A integração da geogastronomia e da IA promove diversas perspectivas, particularmente em torno da autenticidade, sustentabilidade e considerações éticas. Alguns críticos argumentam que o recurso à IA pode diluir a autenticidade culinária. Os métodos de cozinha tradicionais baseiam-se frequentemente na intuição e na transmissão cultural, que podem ser negligenciadas em favor de decisões baseadas em dados. A essência da cozinha caseira, para muitos, está directamente ligada a histórias pessoais, significado cultural e rituais únicos.

Além disso, a dependência da tecnologia coloca questões sobre a sustentabilidade. Embora a IA possa optimizar a produção de alimentos, existe o risco de dar prioridade à eficiência em detrimento da preservação das práticas tradicionais. Os argumentos que defendem um equilíbrio harmonioso entre a tecnologia moderna e as práticas tradicionais sugerem que a IA deve melhorar e não substituir o património cultural.

Por outro lado, os defensores da integração da IA argumentam que a tecnologia pode trazer sustentabilidade através da optimização dos dados. Ao prever o rendimento das culturas e analisar a saúde do solo, a IA pode contribuir para práticas agrícolas mais eficientes e para a redução dos resíduos.