Albergue SCM apresenta mostra do arquitecto João Santa-Rita

Será inaugurada na próxima quarta-feira, 27, a partir das 18h30, uma exposição da autoria do arquitecto português João Santa-Rita, que estará patente no Albergue da Santa Casa da Misericórdia (SCM). “Desenhar para Revelar” é organizada pelo CAC – Círculo dos Amigos da Cultura de Macau e visa assinalar os 25 anos da transferência de administração portuguesa de Macau para a China.

Este evento faz-se ainda acompanhar de um seminário que decorrerá na Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau no dia 26 entre as 19h e 21h15, intitulado “A Relevância da Representação da Arquitectura” [The Relevance of Architectural Representation”.

No caso de “Desenhar para Revelar” apresentam-se ao público de Macau 200 desenhos da autoria de João Santa-Rita feitos nos últimos cinco anos. Segundo palavras da arquitecta Bárbara Silva, “não são desenhos referentes a projectos de arquitectura”, mas sim “desenhos que revelam um imaginário complexo, povoados por um emaranhado de traços, que deslizam sobre o papel branco, como uma dança labiríntica que deseja ganhar vida”.

Possibilidades infinitas

A arquitecta considera que podemos encontrar, em “Desenhar para Revelar”, “afinidades e sequências possíveis”, onde se percepciona que “cada um deles tem a sua própria autonomia, a sua personalidade, que se reflecte na impossibilidade de se deixar dominar pelos outros”.

“A expressão de cada desenho é encontrada pelo olhar do observador que é também protagonista. As possibilidades de descoberta são inesgotáveis, e são sempre renovadas cada vez que voltamos a olhar para um desenho que acabámos de ver há momentos atrás. É então quando intuímos que o nosso modo de entender depende do modo como recebemos algo e do quanto estamos dispostos a ser transformados”, lê-se ainda no texto sobre a exposição.

Os esquissos de Santa-Rita “estão, assim, povoados de traços que revelam cheios, vazios, equilíbrios, desequilíbrios, formas, tensões, energias; mas somos nós, com o nosso olhar, que os enchemos de significados”, descreve ainda Bárbara Silva.

João Santa-Rita é um conhecido arquitecto português que já esteve nomeado para o prémio Mies Van der Rohe, em Espanha, em 2012, tendo alcançado muitas outras distinções na sua área. É formado em arquitectura pela Escola Superior de Belas Artes e trabalhou em Macau, ao lado de Manuel Vicente, entre os anos de 1986 e 1988. Além de docente, entre os anos de 2014 e 2016 presidiu à Ordem dos Arquitectos portugueses.