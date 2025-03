FRC | Porcelanas de Lei Iat Po expostas até dia 14

Chama-se “Regresso à Navegação” e é a mais recente exposição patente na galeria da Fundação Rui Cunha disponível para visita gratuita desde terça-feira. Esta é a oportunidade para ver peças de porcelana de Lei Iat Po oriundas de Cantão, uma zona conhecida pela indústria tradicional de cerâmica

A Fundação Rui Cunha (FRC) inaugurou esta terça-feira a exposição de porcelana de Macau e Guangzhou “Return to Navigation” [Regresso à Navegação], da autoria do artista Lei Iat Po (李溢坡). Na galeria, estarão disponíveis 40 peças de porcelana colorida da região de Cantão, uma indústria tradicional com origem na dinastia Qing e desenvolvida sobretudo para exportação. Esta indústria ganhou popularidade entre as cortes europeias e a aristocracia ocidental, tendo sido um factor importante na promoção da cultura chinesa no exterior a partir dos séculos XVIII e XIX.

Segundo uma nota da FRC, a porcelana de Cantão – também conhecida por Guangcai –, é famosa pelas cores fortes e vibrantes, os padrões complexos e intricados, e as aplicações douradas, pintadas à mão e ricamente decoradas.

Sendo uma indústria típica do sul da China, ganhou vitalidade também em Hong Kong e Macau no passado século XX, nomeadamente a partir das invasões dos anos 1930 e durante a instabilidade política do continente. Muitas fábricas mudaram-se para Macau e Hong Kong o que fez disparar a produção no sul da China, nomeadamente nos anos 50, graças a uma maior procura internacional destas peças de exotismo oriental a crescer na fase do pós-Guerra.

A porcelana de Cantão foi ao longo dos séculos um exemplo bem-sucedido de fusão entre o Oriente e o Ocidente, contribuindo para o vantajoso intercâmbio cultural. Em Macau, no auge dos anos 1960, existiam dezenas de fábricas. Mas nos anos 1980 a produção regressava ao continente, bem mais competitivo em mão de obra e custos, no rescaldo da Revolução Cultural.

Arte familiar

Lei Iat Po nasceu em Macau em 1954, tendo revelado um interesse pela arte da porcelana colorida devido ao negócio de família. Este foi influenciado desde a infância pelo pai, que produziu e exportou peças para os mercados europeu e americano. Lei Iat Po trabalhou na Fábrica de Bases de Madeira Guangcai do seu pai e, mais tarde, na Fábrica de Porcelana Colorida Guangcai.

Sob a orientação do progenitor, seguiu o famoso mestre Zhao Zhuo para aprender a tecnologia de controlo da queima no forno. Mais tarde, aprenderia sobre técnicas de pintura artesanal e coloração de porcelana.

Com curadoria de Margareth Lei Siu Heng, a colecção disponível na FRC apresenta peças de valor inestimável, pela qualidade e grau de complexidade na execução, revelando os anos de aperfeiçoamento e dedicação a esta técnica centenária pelo artista, que pretende continuar a divulgar a sua arte e a preservar o importante passado histórico. As obras vão estar expostas até ao dia 14 de Março.