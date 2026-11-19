A Coreia do Sul anunciou a suspensão dos serviços públicos de Internet sem fios nas zonas onde 550 mil estudantes do ensino secundário vão realizar hoje um exame de admissão à universidade durante nove horas.

“Estamos a tomar medidas em coordenação com as autoridades educativas”, disse uma porta-voz do Ministério da Ciência coreano sobre o encerramento dos pontos de acesso à Internet devido a receios de fraude. Conhecido como Suneung, este exame anual é considerado fundamental para o ingresso em universidades de prestígio, empregos bem remunerados e até melhores perspectivas de casamento.

Mas este ano, o receio de fraudes facilitadas por inteligência artificial levou as autoridades a tomarem medidas extraordinárias. O Presidente, Lee Jae-myung, ofereceu uma recompensa de 100 milhões de won (cerca de 68.000 euros) a quem denunciar irregularidades.

Os meios de comunicação locais informaram que os serviços públicos de wi-fi serão suspensos num raio de 100 metros dos centros de exame de todo o país, entre as 18:00 de ontem e as 18:00 de hoje, para evitar fraudes com ajuda de IA.

“Outras medidas incluem o envio de alertas de emergência antes do início do exame e posteriormente em horários aleatórios — o que significa que pode soar um alerta durante o próprio exame — para detectar telemóveis que os candidatos possam não ter entregado, em violação das normas.

Esta série de medidas preventivas está em vigor desde domingo, depois de o contabilista fiscal nacional com o melhor desempenho deste ano admitiu ter utilizado uma minicâmara e um ‘smartphone’ para obter respostas geradas por inteligência artificial, conseguindo uma pontuação quase perfeita.