O Presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, acusou ontem a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) de tratamento injusto e anunciou uma revisão das relações futuras com o bloco regional.

A declaração surge depois da ASEAN ter criticado a falta de progressos na aplicação do plano de paz para Myanmar e de ter limitado a participação dos principais dirigentes do país nas principais cimeiras regionais.

O chefe de Estado considerou ainda que o plano de paz era irrazoável e reflectia apenas posições pessoais de alguns dos líderes do bloco, em vez de um consenso mais amplo, acrescentando que Myanmar está a ser discriminado. “O nosso Governo decidiu rever as futuras relações com a ASEAN”, afirmou Min Aung Hlaing perante mais de 540 deputados, representantes militares e responsáveis governamentais no parlamento da capital, Naypyidaw.

O Presidente acrescentou que Myanmar continuará a dialogar individualmente com os países membros da organização. No domingo, durante a cimeira anual realizada nas Filipinas, os líderes da ASEAN consideraram insuficientes os progressos de Myanmar na aplicação do plano de paz acordado em 2021.

O bloco apelou ainda a todas as partes no conflito para reduzirem a violência e porem fim aos ataques contra civis. Myanmar vive em conflito desde que os militares tomaram o poder, em 2021, afastando o Governo eleito de Aung San Suu Kyi.

A repressão violenta dos protestos contra o golpe levou muitos opositores do regime a pegar em armas, levando grandes partes do país a entrar em confrontos.