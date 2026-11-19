Grandes nomes da ópera, e grandes vozes, José Carreras e Plácido Domingo actuam em Macau no próximo ano numa gala dedicada a celebrar o Dia dos Namorados. Os bilhetes para o concerto “Galaxy Resort Presents: Plácido Domingo & José Carreras: The Legends United Opera Gala” estão à venda a partir do dia 14 de Dezembro

Os dois tenores espanhóis Plácido Domingo e José Carreras são os protagonistas de um espectáculo pensado para celebrar o Dia dos Namorados. A 14 de Fevereiro de 2027, o palco do Galaxy International Convention Center (Galaxy ICC) vai encher-se com o espectáculo “Galaxy Resort Presents: Plácido Domingo & José Carreras: The Legends United Opera Gala”, sendo “a única actuação agendada dos dois artistas na Grande China”, descreve o Galaxy em comunicado.

Este será “um dos mais aguardados acontecimentos da música clássica” do próximo ano, com os bilhetes a estarem à venda a partir do dia 14 de Dezembro. De frisar que Plácido Domingo já actuou em Macau, tratando-se de um regresso aguardado, enquanto que a vinda de José Carreras, “que se encontra na fase final de uma carreira notável”, reveste-se também “de especial importância para os admiradores” do tenor. “Considerado uma das vozes mais marcantes da sua geração, o lendário tenor espanhol José Carreras continua a inspirar públicos através do seu talento, legado musical e espírito humanitário”, é explicado.

“Associando o romantismo do Dia dos Namorados ao ambiente festivo do Ano Novo Lunar, a gala promete proporcionar uma noite inesquecível, inspirada nos temas do amor, da paixão e da expressão musical intemporal”, revela a organização. Desta forma, através “de algumas das mais conhecidas árias de ópera, obras-primas da música clássica e duetos de grande intensidade emocional, o público será convidado a embarcar numa viagem musical que revisitará o repertório que marcou as extraordinárias carreiras dos dois artistas e continua a atravessar gerações”.

Companhias de palco

Ao lado de Plácido Domingo e José Carreras estará a cantora espanhola, também bem conhecida do grande público, Sofia Esparza, uma “soprano cuja expressividade artística e presença cativante em palco lhe valeram reconhecimento internacional”. A Orquestra Sinfónica de Shenzhen, com direcção do maestro Marco Boemi, também estará em palco. Marco Boemi actuou “em algumas das mais prestigiadas casas de ópera, salas de concerto e festivais internacionais”.

Plácido Domingo, nascido em Madrid em 1941, tem feito carreira por todo o mundo e já ganhou 12 Grammy. Juntamente com José Carreras e Luciano Pavarotti, fez parte do grupo “Os Três Tenores”, cantando juntos em vários espectáculos entre 1990 e 2003.