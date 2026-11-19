A cimeira da APEC levou os três líderes até ao sul da China onde deverão ser discutidos os grandes temas que marcam actualmente a política mundial

Os presidentes Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, reunidos na China, trocaram ontem os primeiros cumprimentos lado a lado, na véspera de uma inédita cimeira a três, cujos resultados são incertos.

Os líderes dos Estados Unidos, China e Rússia cumprimentaram-se durante um banquete organizado por Xi Jinping, à margem de uma reunião regional. O encontro assinala também a primeira reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin desde a cimeira realizada no Alasca, em Agosto de 2025.

Mais cedo, Xi Jinping deslocou-se pessoalmente para receber o chefe de Estado norte-americano à chegada do avião, um gesto extremamente raro para um presidente chinês, que retribuiu assim uma iniciativa semelhante de Donald Trump, em Setembro, nos Estados Unidos.

Donald Trump colocou brevemente o braço em torno dos ombros de Xi Jinping, pouco habituado a manifestações efusivas de afecto. Aviões de combate sobrevoaram o aeroporto, enquanto jovens agitavam bandeiras norte-americanas e chinesas e gritavam “sejam muito bem-vindos”.

Xi Jinping reafirmou a vontade de garantir a estabilidade num período marcado pelas guerras no Médio Oriente e na Ucrânia, bem como pelo confronto comercial com repercussões à escala mundial, na sequência do regresso de Donald Trump à Casa Branca, em 2025.

“Aguardo com expectativa a oportunidade de trocar impressões aprofundadas consigo sobre questões fundamentais relacionadas com as relações entre a China e os Estados Unidos, a cooperação na região da Ásia-Pacífico e a situação internacional, com o objetivo de promover uma relação construtiva e estrategicamente estável entre os nossos dois países”, afirmou Xi Jinping a Trump, segundo a agência noticiosa estatal chinesa.

Trump chegou das Filipinas, onde participou numa cimeira dos líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), e participa desde ontem na cimeira dos líderes dos 21 membros da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).

Contudo, o encontro regional está a ser ensombrado pela cimeira inédita entre Trump, Xi e Putin, marcada para hoje, cerca das 14:30, e acompanhada com particular atenção por vários intervenientes preocupados com eventuais acordos feitos à sua revelia, como a Ucrânia, a Europa ou Taiwan. Trump chegou a Shenzhen depois de Putin, que aterrou na cidade durante a madrugada de terça-feira para ontem.

Putin ao almoço

Xi e Putin estiveram juntos durante mais de duas horas ontem, incluindo durante um almoço. Segundo o Kremlin, os dois dirigentes abordaram a cooperação económica, mas também a Ucrânia e a península coreana.

A realização da cimeira de hoje suscitou comparações com uma espécie de “novo Ialta”, numa referência à conferência de 1945 entre os então líderes dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética, que lançou as bases do domínio soviético sobre a Europa de Leste e definiu futuras linhas de divisão da Guerra Fria.

Putin afirmou esperar uma reunião “de grande utilidade”, num discurso proferido ontem de manhã, em Shenzhen. A sua presença representa o regresso a um encontro diplomático com a participação de dirigentes ocidentais, após quase cinco anos de ausência. Garantiu que as sanções ocidentais impostas a Moscovo há mais de dez anos não conseguiram “destruir” a economia russa, rejeitando políticas assentes no “isolamento” e nos “ultimatos”.

Em sentido contrário, outro dos participantes na cimeira da APEC, o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, garantiu que as sanções ocidentais contra a Rússia serão reforçadas “enquanto a guerra prosseguir” na Ucrânia.

A agenda da cimeira trilateral de hoje, tal como o seu formato, continua totalmente desconhecida. A China voltou ontem a não adiantar pormenores sobre os temas em discussão, limitando-se a referir a “paz mundial”.

Desejos de Donald

Trump indicou que pretende abordar a desnuclearização e a guerra no Irão, tendo declarado na segunda-feira que a Ucrânia também seria tema de discussão. O Kremlin sublinhou que a agenda ainda não estava fechada, mas admitiu que a Ucrânia seria provavelmente abordada.

O Presidente norte-americano acrescentou ainda um novo factor de incerteza ao admitir a possibilidade de se reunir com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, durante a visita à China. A cimeira decorre numa altura marcada por novos episódios de violência no Golfo e pela continuação das hostilidades na Ucrânia.

Trump procura alcançar resultados diplomáticos que lhe permitam fazer esquecer a pesada derrota eleitoral nas eleições intercalares para o Congresso, enquanto Xi pretende consolidar a posição incontornável da China no panorama internacional.

Para Putin, o objectivo passa por reforçar a narrativa de uma Rússia que, apesar de estar envolvida na guerra na Ucrânia e sujeita a numerosas sanções económicas, continua a integrar o grupo das “grandes potências”.

Velhos amigos

O encontro entre Xi e Putin foi o quarto presencial este ano e o 50.º, presencial ou à distância, desde 2013, ano em que Xi Jinping assumiu a presidência chinesa, segundo o próprio dirigente. As relações bilaterais “trouxeram mais estabilidade e previsibilidade a um mundo marcado por mudanças interdependentes e turbulências”, afirmou Xi, depois de saudar o seu “velho amigo”.

O Presidente chinês manifestou o desejo de que os dois países cooperem na construção de um “mundo multipolar”, aspiração também expressa pelo homólogo russo. “Temos um objectivo comum: garantir a paz e a prosperidade na região da Ásia-Pacífico, declarou Putin. O presidente russo deverá também reunir-se com Trump, indicaram as autoridades russas.