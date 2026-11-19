China / ÁsiaCoreia do Sul | Presidente associa relações com China à paz com Coreia do Norte Hoje Macau - 19 Nov 2026 O Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, defendeu ontem que a paz e a estabilidade na península coreana são essenciais para o aprofundamento das relações com a China, durante um encontro com o homólogo chinês, Xi Jinping. “Acima de tudo, é necessário garantir a paz e a estabilidade na península coreana para que a parceria estratégica entre a Coreia do Sul e a China possa continuar a amadurecer”, afirmou Lee, citado pela agência sul-coreana Yonhap. O chefe de Estado sul-coreano manifestou a esperança de que Seul e Pequim possam colaborar para alcançar uma “coexistência pacífica” entre as duas Coreias, sublinhando que a estabilidade na península também beneficiaria a China. Xi Jinping comprometeu-se a trabalhar com as autoridades sul-coreanas para garantir a estabilidade das cadeias de abastecimento globais e destacou os benefícios do multilateralismo e do comércio para os dois países. Os dois líderes reuniram-se na cidade chinesa de Shenzhen, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC). Este foi o terceiro encontro entre Xi e Lee desde que o Presidente sul-coreano assumiu funções, em 2025.