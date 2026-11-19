A China reiterou ontem que a questão de Taiwan é um assunto “puramente interno”, perante a possibilidade de a situação da ilha ser abordada na reunião entre os presidentes chinês, norte-americano e russo, prevista para hoje.

O porta-voz do Gabinete dos Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado (Executivo chinês), Chen Binhua, afirmou que Taiwan é “uma parte da China”, invocando o princípio de “uma só China”. Questionado sobre o encontro entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, Chen limitou-se a afirmar que “os departamentos competentes divulgarão informações oportunamente”.

A reunião trilateral, prevista para esta quinta-feira, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), na cidade chinesa de Shenzhen, deverá abordar os conflitos no Irão e na Ucrânia, assim como a proliferação de armamento nuclear.

Primeira-ministra Takaichi na China em primeira visita oficial

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, chegou ontem à China para participar na cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), na primeira visita ao país desde que assumiu o poder, em 2025, num contexto de tensões diplomáticas devido a Taiwan.

Segundo a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, Takaichi chegou à cidade de Shenzhen, no sudeste da China, onde participará na cimeira que reúne também líderes como o Presidente russo, Vladimir Putin (ver texto principal).

A deslocação ocorre numa altura em que as relações entre Tóquio e Pequim permanecem deterioradas, depois de Takaichi ter sugerido, em Novembro de 2025, após assumir o poder, que o Japão poderia intervir militarmente em caso de ataque chinês contra Taiwan.

Os analistas consideram muito improvável a realização de uma reunião bilateral formal entre a chefe do Governo japonês e o Presidente chinês, Xi Jinping. No entanto, a televisão pública japonesa NHK avançou que Xi deverá cumprimentar pessoalmente Takaichi antes de um jantar com vários líderes internacionais, agendado para ontem.

“Até agora, Pequim deixou claro que não está disposta a trabalhar com o Japão em qualquer questão enquanto a parte japonesa não tomar medidas para responder às preocupações da China relativamente às declarações de Takaichi”, afirmou recentemente Bonnie Glaser, directora do programa Indo-Pacífico do German Marshall Fund, citada pela agência France Presse.