APEC | “Maioria dos membros” da cimeira condena guerra na Ucrânia

DR

Dirigentes da região da Ásia-Pacífico afirmaram no passado sábado no comunicado final que saiu da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) que “a maioria dos membros” condena a guerra na Ucrânia.

“A maioria dos membros condenou veementemente a guerra na Ucrânia e salientou que esta causou imenso sofrimento humano e exacerbou as fragilidades existentes na economia global”, declararam os líderes da APEC, fazendo eco à linguagem utilizada na declaração final da cimeira do G20, há poucos dias.

A maioria das 20 economias mais desenvolvidas do mundo “condenou veementemente a guerra na Ucrânia” e salientou as devastadoras consequências humanas e económicas globais do conflito, segundo a declaração conjunta divulgada no final da cimeira de Bali, que se realizou na ilha indonésia entre terça e quarta-feira.

Durante a cimeira houve “outras posições” sobre a situação na Ucrânia, admitiram as 20 maiores economias do mundo na declaração, de acordo com a agência espanhola EFE.

O G20 considerou igualmente que a “utilização ou ameaça de utilização de armas nucleares é inaceitável”, segundo a agência francesa AFP.

“A resolução pacífica dos conflitos e os esforços para enfrentar as crises, juntamente com a diplomacia e o diálogo, são vitais”, lê-se na declaração.

No comunicado conjunto, o G20 disse ser necessário “defender o direito internacional” e “salvaguardar a paz e a estabilidade”, incluindo os princípios humanitários e a protecção de civis e infra-estruturas em conflitos armados.