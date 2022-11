Xi Jinping espera “maior entendimento” sino-americano

DR

O Presidente chinês, Xi Jinping, afirmou este sábado em Banguecoque, numa reunião com a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, que espera “maior entendimento” entre Pequim e Washington para que diminuam os “mal-entendidos e erros de cálculo”.

“É de esperar que a China e os Estados Unidos avancem para um maior entendimento mútuo e diminuam mal-entendidos e erros de cálculo. Espera-se que trabalhemos juntos para levar as relações bilaterais para um caminho saudável e estável”, disse Xi durante o breve encontro com Harris, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) que terminou ontem.

Harris, que se encontra na capital da Tailândia a substituir o Presidente norte-americano, Joe Biden, salientou que Pequim e Washington “devem manter as linhas de comunicação abertas para gerir responsavelmente a concorrência”, indicou a Casa Branca numa declaração.

Por outro lado, o líder chinês aproveitou o encontro de líderes da APEC para apelar a uma maior integração dos países-membros, garantindo que o desenvolvimento chinês será sempre pacífico.

Xi, que saiu da China pela primeira vez em mais de dois anos, manteve esta semana uma agenda preenchida, com reuniões bilaterais à margem da cimeira do grupo das 20 economias mais desenvolvidas (G20), realizada na terça e quarta-feira.

O responsável chinês reuniu-se com Biden na segunda-feira, num encontro que serviu para tentar reduzir as tensões entre as duas principais potências económicas.

Linhas traçadas

Xi manifestou a intenção de manter um “diálogo franco e profundo” com Biden sobre os temas de importância estratégica nas relações bilaterais, a nível regional e global.

Nessa reunião, Xi Jinping avisou o homólogo norte-americano para não “cruzar a linha vermelha” em Taiwan.

“A questão de Taiwan está no centro dos interesses centrais da China, a base da fundação política das relações sino-americanas, e é a primeira linha vermelha a não ser atravessada nas relações sino-americanas”, disse Xi a Biden, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.