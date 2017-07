O desenho infantil ursinho Pooh foi censurado na China, segundo a agência France Presse. O motivo? Memes comparando o presidente Xi Jinping com o personagem amado por tantas crianças. O ursinho tem aparecido no lugar do governante chinês na internet desde 2013, principalmente na rede social Weibo. Em entrevista ao Financial Times, Qiao Mu, professor assistente de comunicação na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, afirmou: “Historicamente, duas coisas não são permitidas: organização política e ação política. Mas este ano um terceiro foi adicionado à lista: falar sobre o presidente.” A primeira brincadeira envolvendo Xi Jinping com Pooh foi uma comparação de uma imagem do governante com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. A publicação colocava lado a lado a imagem de Pooh e seu colega Tigre numa posição semelhante à dos dois presidentes. A outra brincadeira veio tempos depois, quando os internautas compararam Xi Jinping e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe aos personagens momento Pooh e outro amigo.