CCM | Orquestra de Macau toca com pianista japonês

Decorre este sábado, a partir das 20h, mais um concerto de música clássica no grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM). Trata-se de do espectáculo de encerramento da temporada da Orquestra de Macau (OM), intitulado “Explorando Limites”, que conta com o jovem pianista japonês Nobuyuki Tsujii.

Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), o concerto será dirigido pelo director musical e maestro principal da OM Lio Kuokman. Já Nobuyuki Tsujii é tido como um pianista de renome internacional. O concerto irá apresentar a obra “Concerto para Piano nº 3 em Ré Maior”, do russo Sergei Rachmaninoff, traçando-se, assim, “um ponto final perfeito para a presente temporada [da OM], com os tocantes timbres de piano”.

O pianista japonês Nobuyuki Tsujii nasceu com deficiência visual, mas “possui um talento extraordinário na música”. Em 2009, aos 20 anos, venceu o prémio de ouro do Concurso Internacional de Piano Van Cliburn, considerado um dos concursos de piano mais difíceis do mundo, tornando-se o primeiro vencedor de nacionalidade japonesa na história desse prémio e o primeiro pianista com deficiência visual que alguma vez venceu em concursos internacionais de piano.

Depois desse marco, o pianista publicou vários álbuns e cooperou com diversas orquestras sinfónicas de ponta do mundo.

Além do solo de Nobuyuki Tsujii, com a composição de Rachmaninoff, a OM vai tocar “Suite Lago dos Cisnes”, de Pyotr Tchaikovsky, proporcionando “um final perfeito para a temporada de concertos com melodias líricas e românticas”.

Os bilhetes para este espectáculo já estão à venda e custam 80 patacas, disponibilizando-se um desconto de 25 por cento para quem faça parte do grupo de amigos da OM.