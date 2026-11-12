Encontro | China, EUA e Rússia negoceiam acordo sobre IA e armas nucleares

A possibilidade de um encontro entre Xi, Putin e Trump à margem da cimeira da APEC, em Shenzhen, estará a ser negociada há várias semanas entre os três países. Armas nucleares e inteligência artificial são tópicos centrais a serem debatidos pelos três líderes na próxima semana no sul da China

China, Estados Unidos e Rússia estão a negociar um possível compromisso sobre a utilização de inteligência artificial (IA) em armas nucleares, visando alcançar um entendimento durante a cimeira da APEC, noticiou ontem um jornal de Hong Kong.

Segundo o South China Morning Post, que cita fontes conhecedoras das negociações, os três países mantêm há várias semanas contactos para definir a agenda e o protocolo de um eventual encontro entre os presidentes Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia–Pacífico (APEC), marcada para 18 e 19 de Novembro, em Shenzhen, no sul da China. As conversações concentram-se agora em áreas onde poderá existir consenso, particularmente o papel da IA nos sistemas de comando e controlo de armas nucleares.

Entre as propostas discutidas, estão um compromisso para manter o controlo humano sobre decisões relativas à utilização de armamento nuclear e uma declaração conjunta contra uma futura guerra nuclear. A guerra na Ucrânia e a desnuclearização da península coreana, inicialmente consideradas possíveis temas, terão sido praticamente afastadas da agenda, segundo as mesmas fontes.

Washington insiste também em discutir o controlo dos arsenais nucleares das três potências, uma possibilidade que Pequim tem rejeitado, argumentando que o seu arsenal é muito inferior aos dos Estados Unidos e da Rússia. Segundo uma das fontes, a China propôs abordar a transparência nuclear, numa alternativa menos abrangente às negociações sobre estabilidade estratégica.

Princípios básicos

Heather Williams, investigadora sénior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), considerou possível que os três países reafirmem que uma guerra nuclear não pode ser vencida e nunca deve ser travada.

A especialista recordou que as três potências já subscreveram esse princípio, juntamente com França e Reino Unido, enquanto membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Outro possível entendimento, diz respeito à notificação prévia de lançamentos de mísseis, bem como à proibição de ataques informáticos contra sistemas de comando e controlo nuclear.

A Rússia tem-se mostrado mais cautelosa do que a China quanto à imposição de limites formais à utilização de IA nos sistemas nucleares, não tendo subscrito publicamente o entendimento entre Pequim e Washington sobre a necessidade de manter o controlo humano destas decisões.

Trump manifestou recentemente interesse num encontro trilateral dedicado ao armamento nuclear e à desnuclearização, afirmando no domingo que uma das reuniões previstas durante a visita à China poderá incluir Xi e Putin. Contudo, segundo uma fonte citada pelo South China Morning Post, os preparativos avançam lentamente e as agendas dos três líderes poderão dificultar a realização do encontro.

Uma eventual reunião trilateral representaria também um êxito diplomático para Pequim, ao reforçar o papel da China na governação mundial, enquanto permitiria a Putin afirmar a relevância internacional da Rússia, apesar do isolamento imposto pelo Ocidente devido à guerra na Ucrânia, segundo as fontes.