Ténis | Francisco Cabral nas meias-finais de pares de Xangai

DesportoTénis | Francisco Cabral nas meias-finais de pares de Xangai Hoje Macau - 15 Out 2026 O tenista português Francisco Cabral, ao lado do norte-americano JJ Tracy, qualificou-se ontem para as meias-finais de pares do Masters 1.000 de Xangai, depois de vencer o norte-americano Robert Galloway e o sueco Andre Goransson. Francisco Cabral (30.º do ranking mundial de pares) e JJ Tracy (42.º) derrotaram Robert Galloway (47.º) e Andre Goransson (29.º), por 6-3 e 6-4, ao fim de uma hora e oito minutos. Nas meias-finais, a dupla luso-norte-americana vai defrontar os franceses Theo Arribage (20.º) e Albano Olivetti (19.º) ou os alemães Kevin Krawietz (sétimo) e Tim Puetz (11.º), oitavos e terceiros cabeças de série, respectivamente. Francisco Cabral ‘vingou’ a derrota na última época na primeira ronda em Xangai, quando perdeu, ao lado do austríaco Lucas Miedler, frente ao sueco Andre Goransson (29.º), que jogava com o norte-americano Alex Michelsen. Cabral igualou a sua melhor prestação em torneios Masters 1.000, depois de já ter chegado às meias-finais em Paris em 2025, com Lucas Miedler, garantindo, virtualmente, a subida ao 27.º lugar do ranking. Antes do portuense, apenas João Sousa tinha chegado a meias-finais de pares em Masters 1.000, em Madrid em 2019 e em Roma em 2018, torneio no qual, com o espanhol Pablo Carreño Busta, chegou mesmo à final. JJ Tracy tinha como melhor prestação num Masters 1.000 os quartos de final em Paris em 2025, onde, com o australiano John Peers, foi eliminado por Cabral e Miedler.