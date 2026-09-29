Ténis | Francisco Cabral conquista torneio de pares de Hangzhou

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do norte-americano JJ Tracy, conquistou ontem o torneio pares de Hangzhou, ao bater os neerlandeses Sander Arends e David Pel. Terceiros cabeças de série no torneio chinês, Cabral (34.º do ranking de pares) e Tracy (43.º) venceram Sander Arends (48.º) e David Pel (49.º), por 7-5 e 6-4, em uma hora e 25 minutos.

Cabral conquistou o sétimo título da carreira, o primeiro ao lado de JJ Tracy, com quem começou a jogar na preparação para o Open dos Estados Unidos, e o segundo da temporada, depois de, no início do ano, ter vencido em Brisbane, na Austrália, ao lado do austríaco Lucas Miedler, com quem venceu quatro torneios, entre os quais o de Hangzhou em 2025.

O primeiro título do portuense aconteceu em 2022, no Estoril Open, ao lado do compatriota e amigo Nuno Borges, acabando por vencer, no mesmo ano, o torneio de Gstaad, na Suíça, com o bósnio Tomislav Brkic.