Tailândia | Número de vítimas mortais de inundações sobe para 23

Quatro pessoas morreram em Banguecoque devido às inundações causadas pelas chuvas torrenciais que assolam a Tailândia desde meados de Setembro, elevando o número de vítimas para 23 no país, anunciou ontem o Governo. Um balanço anterior, avançado pelas autoridades, dava conta de oito vítimas mortais na sequência das inundações.

Quatro pessoas morreram em Banguecoque, oito em Samut Prakan, situada entre a capital e a costa, e seis em Sa Kaeo (leste), precisou a autoridade. Algumas zonas de Banguecoque continuavam ontem inundadas. As escolas estiveram fechadas pelo segundo dia consecutivo e cerca de sete mil pessoas tiveram de se refugiar em mais de 230 centros de acolhimento espalhados por toda a cidade, de acordo com as autoridades de Banguecoque.

Foram registadas ainda mortes em Chanthaburi, a sudeste de Banguecoque, bem como em Ayutthaya e Saraburi, duas províncias situadas a norte da capital.