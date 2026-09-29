Irão | Europa já gastou mais 100 mil milhões em combustíveis

A União Europeia (UE) já ultrapassou 100 mil milhões de euros em custos adicionais este ano com importações de gás e petróleo devido à dependência de combustíveis fósseis importados em contexto de crise energética, anunciou a Comissão Europeia.

“Embora os tempos sejam difíceis, já ultrapassámos os 100 mil milhões de euros que pagámos a mais pela nossa energia este ano, sem recebermos uma única molécula adicional de gás ou petróleo”, afirmou o comissário europeu da Energia, Dan Jørgensen, aludindo ao impacto da subida dos preços nos mercados energéticos internacionais.

Em declarações à chegada à reunião informal dos ministros da Energia da UE, realizada em Dublin pela presidência irlandesa do Conselho, o responsável apontou que tais números demonstram “quão prejudicial” é para o espaço comunitário depender de fontes de energia provenientes de outras partes do mundo, nomeadamente de fornecedores do Médio Oriente, considerando essa dependência “insustentável” para os cidadãos e para a economia europeia.

“Éramos dependentes da Rússia, uma dependência da qual, felizmente, estamos agora a libertar-nos, mas, ainda assim, continua a ser verdade que, quando os preços sobem no mercado global, isso também prejudica os nossos cidadãos e prejudica as nossas indústrias”, elencou Dan Jørgensen.

O comissário europeu da tutela defendeu, por isso, que a UE deve acelerar a transição para fontes de energia produzidas internamente, reduzindo a exposição às importações de combustíveis fósseis.